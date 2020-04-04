В Слуцке на масках вышивают «советы» президента про коронавирус. Фотофакт

Отдел новостей
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В Слуцке предприниматель продаёт многоразовые маски собственного производства. На масках вышиты трактор, призыв идти в баню и рюмка водки. «Маска с „рекомендациями“ от Президента», — пишет продавец.

В Слуцке на масках вышивают советы президента про коронавирус. Фотофакт
Фотографии: из соцсети предпринимателя
В Слуцке на масках вышивают советы президента про коронавирус. ФотофактВ Слуцке на масках вышивают советы президента про коронавирус. Фотофакт

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2 Авторы комментариев
BuwOl Авторы недавних комментариев
Ol
Участник
Ol

Ужас. Какой смысл в этой маске? Это уже обязательная часть атрибута в гардеробе. Что за бред. От чего эта вещь может защитить??? Купил в аптеке нормальную, обычную маску и не надо этого цирка.

Вы должны войти , чтобы проголосовать-1Вы должны войти , чтобы проголосовать 
4 апреля 2020 10:40
Buw
Участник
Buw

Цирк это то что масок в аптеке нет

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4 апреля 2020 12:42