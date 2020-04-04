НовостиСлуцк В Слуцке на масках вышивают «советы» президента про коронавирус. Фотофакт Отдел новостей - 4 апреля 2020, 09:17 2 В Слуцке предприниматель продаёт многоразовые маски собственного производства. На масках вышиты трактор, призыв идти в баню и рюмка водки. «Маска с „рекомендациями“ от Президента», — пишет продавец. Фотографии: из соцсети предпринимателя Реклама
Ужас. Какой смысл в этой маске? Это уже обязательная часть атрибута в гардеробе. Что за бред. От чего эта вещь может защитить??? Купил в аптеке нормальную, обычную маску и не надо этого цирка.
Цирк это то что масок в аптеке нет