ФК «Слуцк» сыграет на выезде против «Ислочи». Прогноз на матч

В воскресенье, 5 апреля, в рамках 3-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Ислочь». Футбольный матч пройдёт на стадионе ФК «Минск», ул. Маяковского, 127. Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18.00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Ислочь» (Минский район). Команда Виталия Жуковского в новом сезоне ожидаемо демонстрирует качественный футбол. В Кубке Беларуси в двухматчевом противостоянии «волки» достойно сыграли против брестского «Динамо». Что касается национального первенства, то его команда начала с двух побед с минимальным счётом — 1:0. Если рассматривать кубковые баталии и чемпионат вместе, то команда не пропускала гол в свои ворота уже четыре матча кряду.

Несмотря на отменную игру в обороне этой команды, хочется сделать немного авантюрный прогноз и предположить, что игроки «Ислочи» в матче со «Слуцком» всё-таки не оставят свои ворота сухими. Но так как команда из сезона в сезон даёт бой флагманам чемпионата, то велика вероятность того, что «волки» не только сами забьют, но и предпримут попытки, чтобы обыграть случчан.

ФК «Слуцк». «Сахарники» переживают сейчас самые трудные времена в современной истории клуба. От спонсорства команды отказался сахарный комбинат, и руководство команды прибегло к краудфандингу (добровольному сбору средств). Тем не менее, как бы ни парадоксально это звучало, но игроки «Слуцка» бьются на поле за победу как никогда ранее. В первом матче чемпионата с пятью назначенными пенальти была обыграна мозырская «Славия», а во втором туре случчане едва ли не расписали мировую с брестчанами. Однако старания были тщетными, и действующие чемпионы увезли из Слуцка победу с минимальным счётом.

В предстоящем матче «Слуцку» будет противостоять команда, которая показала достойную игру в четвертьфинальных матчах Кубка Беларуси и сейчас пытается разжиться очками, дабы расположиться в верхней части турнирной таблицы.

«Слуцк» же, чтобы заявить о себе во время всемирной футбольной паузы, должен показывать свой лучший футбол. Авось кто-нибудь и откликнется на финансовую помощь «бело-синим».

Прогноз на матч: Обе команды забьют + общий тотал матча меньше 3.5. Коэффициент — 3,53.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.