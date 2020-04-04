По информации «Кур'ера», в субботу, 4 апреля, у предприятия появился новый руководитель — Александр Белый. Ранее он возглавлял ОАО «Дрожжевой комбинат» (Минск).

Его кандидатура утверждена сегодня наблюдательным советом, сообщил «Кур'еру» один из руководящих сотрудников ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

«С ним заключается контракт на один год — с сегодняшнего дня», — пояснил собеседник. В понедельник, 6 апреля, нового директора планируют представить коллективу.