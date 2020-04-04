«Зачем взвинчивать цены на то, что людям сейчас необходимо?» Случчанка о походе в магазин и росте цен

Пошла сегодня в магазин за лимонами (пью воду с лимоном). А когда увидела цену, обалдела: больше 11 рублей. Прошлый раз я покупала за 4 с копейками, а сегодня мне предлагают те же лимоны за 11 рублей. Вопрос: кто поднял цену во столько раз?

Закупочная цена так резко пошла вверх? Верится с трудом. Министерство торговли отпустило цену? Сама сеть установила такие надбавки? Почему в условиях пандемии начали резко расти цены на самое необходимое: на средства профилактики и защиты?

Когда моя дочь купила марлевые повязки по 1,50, я подумала: а чего так дорого? У нас в семье 6 человек, получилось 9 рублей, чтобы поносить их 2 часа (если по правилам). Но когда я узнала, что это не самая дорогая цена (коллеги покупали по 4.50), то вообще было шоковое состояние.

Что подорожает дальше и, самое главное, кто на этом наживается? Пусть дорожают яхты, дорогие машины и всё в этом роде, пусть становятся ещё дороже — меня это не волнует. Я думаю, что и те, кто их покупает, тоже не особо огорчатся: у них деньги найдутся купить и подороже.

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Но зачем взвинчивать цены на то, что людям сейчас необходимо, чтобы выжить в этих условиях? Я же не средство роскоши покупаю. Вряд ли это прочитают те, кто решил нажиться на этом.

Просто пусть знают, что мы все ходим под Богом и несём ответственность за свои поступки. Вы можете нажиться на беде, может, даже станете богатыми, когда пройдёт пандемия и всё успокоится. Просто помните, что эти деньги вам могут не понадобиться. Карму ещё никто не отменял.

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