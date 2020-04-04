Посмотрите, чем займутся случчанки во время самоизоляции

Lampa cпросила у случчанок в Instagram, чем они займутся дома, если в Слуцке объявят карантин. Большинство девушек (всего участвовало 16) ответили, что посвятят своё время чтению книг.
ТОП-7 занятий случчанок на карантине
- Чтение книг.
- Хлопоты по дому: уборка, готовка, стирка.
- Просмотр фильмов и сериалов.
- Занятие творчеством и спортом: шитьё, танцы, спорт, раскраски.
- Изучение иностранных языков: английский и польский.
- Развитие ребёнка.
- Удалённая работа.
Совсем скоро для всех скучающих в изоляции и не только Lampa запускает 21-дневный марафон. А что это будет за марафон — читайте на следующей неделе.
Пишите, а чем вы займётесь на карантине, если его введут. Оставляйте комментарии под этим материалом.
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