Посмотрите, чем займутся случчанки во время самоизоляции

Lampa cпросила у случчанок в Instagram, чем они займутся дома, если в Слуцке объявят карантин. Большинство девушек (всего участвовало 16) ответили, что посвятят своё время чтению книг.

ТОП-7 занятий случчанок на карантине

Чтение книг. Хлопоты по дому: уборка, готовка, стирка. Просмотр фильмов и сериалов. Занятие творчеством и спортом: шитьё, танцы, спорт, раскраски. Изучение иностранных языков: английский и польский. Развитие ребёнка. Удалённая работа.

Совсем скоро для всех скучающих в изоляции и не только Lampa запускает 21-дневный марафон. А что это будет за марафон — читайте на следующей неделе.