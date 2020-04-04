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Посмотрите, чем займутся случчанки во время самоизоляции

Виктория Капская
Виктория Капская
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Lampa cпросила у случчанок в Instagram, чем они займутся дома, если в Слуцке объявят карантин. Большинство девушек (всего участвовало 16) ответили, что посвятят своё время чтению книг.

ТОП-7 занятий случчанок на карантине

  1. Чтение книг.
  2. Хлопоты по дому: уборка, готовка, стирка.
  3. Просмотр фильмов и сериалов.
  4. Занятие творчеством и спортом: шитьё, танцы, спорт, раскраски.
  5. Изучение иностранных языков: английский и польский.
  6. Развитие ребёнка.
  7. Удалённая работа.

Lampa cпросила у случчанок в Instagram, чем они займутся дома, если в Слуцке объявят карантин. Большинство девушек (всего участвовало 16) ответили, что посвятят своё время чтению книг.

Совсем скоро для всех скучающих в изоляции и не только Lampa запускает 21-дневный марафон. А что это будет за марафон — читайте на следующей неделе.

Пишите, а чем вы займётесь на карантине, если его введут. Оставляйте комментарии под этим материалом.

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