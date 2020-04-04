Как бы мы ни хотели переключиться, но к теме распространения коронавируса приковано всеобщее внимание. «Кур'ер» следил за заболеваемостью в стране, рассказывал о мерах, которые принимаются в Слуцке. В обилии информации читателям порой трудно отличить правду от вымысла, поэтому мы подготовили обзор фейков, которые «гуляют» среди жителей Слуцка.

Для случчан важно знать, что из-за распространения коронавируса изменилась работа поликлиники, расписание поездов. В аптеках исчезли антисептики, поэтому «Кур'ер» подготовил видео, как и из чего можно самим сделать средство для дезинфекции. А врач Слуцкой ЦРБ популярно объяснила, почему так важен режим самоизоляции для жителей Слуцка.

Но жизнь продолжается, а кое-где кипят нешуточные страсти. Мы рассказали о конфликте владельцев «Радуги», которые не могли решить вопрос на миллионы евро. Но, кажется, они договорились. Популярность ФК «Слуцк», несмотря на его слабую игру в прошлом сезоне, набирает обороты во всём мире. У него нашлись фанаты даже в Австралии. Австралиец Шейн Робинсон уже больше недели прославляет наш город. Зарубежные фанаты планируют собрать средства для помощи слуцкому клубу. На фоне этого интересно почитать 100-летнюю историю слуцкого футбола, который знал взлёты и падения — это большой и основательный материал.

Реклама

Что происходило в городе

Слуцкий сахарорафинадный комбинат переживает не лучшие времена. Там осталось более 70% сахара из урожая-2019. И уже два месяца этого года предприятие работает с убытками, ведь цена сахара в России держится на очень низком уровне и вряд ли будет увеличиваться. Сегодня «Кур'ер» сообщил, что у предприятия появился новый директор - Александр Белый. Раньше он руководил дрожжевым в Минске. С ним подписан контракт на год.

На этой неделе школьники на каникулах. Кто из учеников продолжит учебный год, теперь решают их родители. Они могут написать заявление на имя директора о том, что ребёнок будет отсутствовать, но указать, где и с кем он будет находиться в это время. После окончания самоизоляции в школу нужно представить справку, что ребёнок здоров.

Слуцкие предприниматели рассказали, что будет с их бизнесом, когда пандемия завершится, чей бизнес потерпит крах, а кто «выживет». Малый бизнес в сфере общественного питания оказался под угрозой: посетителей стало значительно меньше, ведь людей просят избегать мест массового скопления и не посещать мероприятия. Мы подготовили обзор, как заведения Слуцка переживают непростые времена и что предпринимают.

Про людей

У слуцких предпринимателей Натальи и Павла свой бизнес по продаже шаров и аэродизайну — оформлению шарами разных торжеств и мероприятий. «Кур'ер» рассказал, как разовая подработка переросла в семейный бизнес, которым она с мужем занимается уже пять лет, и какие украшения из шаров предпочитают случчане.

Случчанка Алёна Маркузова, финалистка премии «Instagram года #Слуцк-2019» в номинации «Спорт», уверена, что всё больше случчан переходят на спортивный образ жизни. Она рассказала «Кур'еру», чего ей не хватает в Слуцке и какие спортивные мероприятия хотела бы организовать.

В год 75-летия Великой Победы «Кур'ер» продолжает серию публикаций с рассказами о людях Слуцкого района, которые в годы войны сражались на фронте и в тылу, пережили оккупацию, воспоминания их родных. Среди сотен случчан, осознанно вставших на путь борьбы с фашизмом, особое место занимают имена подпольщиков Павла Алексеевича Трухана и Василия Семёновича Литовкина. Они не брали в руки оружие, однако их вклад в общую победу был не меньше, чем у тех, кто прошёл через бои.

Происшествия

И если правительства всех стран принимают меры, чтобы защитить своих граждан от болезни и не допустить паники, то мошенники разных мастей специально подогревают градус этой паники, чтобы воспользоваться ситуацией в своих целях. Жертвами мошенников, как правило, становятся люди пенсионного возраста, которые часто верят на слово и не требуют документов. О том, какими способами они это делают, рассказали в Слуцком РОВД.

Между тем в районе началась посевная. Как она проходит в отдельных сельхозпредприятиях Слуцкого района, слышно на аудиозаписи, где начальник проводит «разборки» с трактористами, не стесняясь в выражениях.

Объяснительная журналистика

Чтобы остановить распространение коронавируса, социальные взаимодействия во многих странах ограничены. «Кур'ер» опубликовал инфографику, основанную на расчётах Роберта А. Дж. Сигнера, доцента медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Она показывает, как так называемое социальное дистанцирование может уменьшить распространение вируса.

Для тех случчан, кто изолировался дома, но страдает от шума строительных работ за стеной, «Кур'ер» нашёл правила, которые определяют время, когда заниматься строительством в квартирах можно.

Из-за пандемии коронавируса многие случчане выбирают самоизоляцию. И в этом есть один большой плюс — возможность проводить больше времени с семьёй. С апреля в интернет-журнале Lampa появилась колонка Галины Швец, детского психолога из Минска. Специалист будет отвечать на вопросы читателей. Первые советы помогут родителям научить ребёнка проигрывать.

Почитать и посмотреть

Слуцк — маленький город, и его жители не часто бывают в разных концах населённого пункта. «Кур'ер» подготовил фотопроект «Конечные остановки», где показал, как выглядят конечные пункты разных маршрутов городских автобусов.

Заглянули мы и на страницы социальных сетей ближайших соседей — Старых Дорог и Любани. Оказалось, что тема коронавируса жителей этих городов не очень обсуждается, их волнуют совсем другие проблемы.

Читатели сайта и пабликов «Кур'ера» часто высказывают разные мнения и даже спорят, насколько точно сообщения нашего издания отражают происходящие события. В этом году «Кур'ер» стал участником проекта белорусского «Пресс-клуба». Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за февраль:«Кур'ер» свободен от манипуляций и пропаганды.



СПРАВКА. В течение этой недели наш сайт читали в среднем 88 000 человек в день.