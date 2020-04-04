Пандемия коронавируса всё больше напоминает фильм. Читатели «Кур'ера» придумали, чем он закончится

В своей группе в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer) мы попросили читателей представить, что сейчас снимают кино или даже сериал про коронавирус. Но режиссёр, сценарист и продюсер оказались в тупике — какой финал придумать. Читатели написали свои варианты, чем всё закончилось.

Юрий Хатыленко: «В Слуцке построили ледовую арену. А в конце концов выяснилось, что всё это „психоз“ и никакого коронавируса на самом деле нет. И люди просто так пьяные катались на тракторе по льду».

Женя Осипов: «Абсолютное большинство человечества погибло от неизвестного вируса. Метода излечения от заразы — нет. Единственное спасение — глубоко под землёй. Что делать? Есть ли шанс выжить? Есть он и у Джеймса Коула. Уголовник, отбывающий наказание за свои прегрешения, должен отправиться в прошлое и найти источник заражения. Но проклятие 12 обезьян встало перед Джеймсом. Сможет ли он разгадать тайну и спасти человечество? Неизвестно…»

Реклама

Nika Urbanovisch: «Половина населения погибла, по улицам ходят оставшиеся выжившие. Большую часть планеты накрыло мраком, но осталась маленькая часть земли, а точнее маленький городок, куда коронавирус не смог проникнуть и заразить этих сильных духом людей. Слуцк — маленький везучий город!»

Виталий Белицкий: «Все люди прекрасно проводят время, работают, отдыхают! А те, кто вышел в „химдымах“ из леса или карантина, в шоке! Как так? Где вирус?!»

Елена Мыслицкая: «В Киеве очередной майдан. Жители Индии грабят. В России военный порядок. Европа поделилась на княжества. И только в Беларуси всё спокойно — люди работают, паники нет, многие хотят получить вид на жительство».

Татьяна Лемеш: «Вся верхушка прячется в бункер, и будет всем счастье… когда они вышли, а нет никого…»

Ольга Кислюк: «И все будут жить долго и счастливо».

Юрию Хатыленко, Nika Urbanovisch и Виталию Белицкому мы дарим наши фирменные презенты. Их можно забрать в редакции на ул. Ленина, 128−4 с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) в будние дни. Или уже когда разрешится ситуация с коронавирусом.