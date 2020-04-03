Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение. Продолжаются поиски бесследно пропавшей жительницы Слуцка

Слуцкий уголовный розыск устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны,
В ночь с 28 на 29 февраля она ушла с территории кафе «Нон-Стоп» и до настоящего времени её местонахождение не установлено.
Граждан, располагающих какими-либо сведениями, просим звонить по телефонам:
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- (8029) 142 74 77,
- (8029) 575 42 46,
- или 102.
Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.
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Почему информация разная на фото одно в тексте другое как будто двух разных людей
Писали ведь то она у подруги была, потом на нон стопе, а теперь вообще дома была последний раз? А какая информация на данный момент актуальная? Если хотите что бы люди помогли в поисках вы сначала предоставьте актуальную на данный момент информацию!
Кстати в тот же день было странное сообщение о похитителе женщин-маньяке!
Вот ссылка https://vk.com/wall-29 364 280_903722 может он нашел другую жертву?!