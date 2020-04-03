Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение. Продолжаются поиски бесследно пропавшей жительницы Слуцка

Отдел новостей
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Слуцкий уголовный розыск ищет пропавшую без вести случчанку (ориентировка, фото)
Фото предоставлено Слуцким РОВД

Слуцкий уголовный розыск устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р.

В ночь с 28 на 29 февраля она ушла с территории кафе «Нон-Стоп» и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями, просим звонить по телефонам:

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  • (8029) 142 74 77,
  • (8029) 575 42 46,
  • или 102.

Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение.

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1 Авторы комментариев
BeastBoyLuckSonic Авторы недавних комментариев
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Почему информация разная на фото одно в тексте другое как будто двух разных людей

Вы должны войти , чтобы проголосовать1Вы должны войти , чтобы проголосовать 
24 марта 2020 14:51
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Писали ведь то она у подруги была, потом на нон стопе, а теперь вообще дома была последний раз? А какая информация на данный момент актуальная? Если хотите что бы люди помогли в поисках вы сначала предоставьте актуальную на данный момент информацию!

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24 марта 2020 14:53
BeastBoyLuckSonic
Участник
BeastBoyLuckSonic

Кстати в тот же день было странное сообщение о похитителе женщин-маньяке!

Вот ссылка https://vk.com/wall-29 364 280_903722 может он нашел другую жертву?!

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24 марта 2020 16:28