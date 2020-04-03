Много новых товаров в универмаге «Слуцк»: витебские ковры, газовые плиты, бытовая техника

В универмаге «Слуцк» большое поступление товаров.
Секция «Товары для уюта» предлагает обновленный ассортимент витебских ковров и ковровых дорожек. Хорошая возможность освежить интерьер дома к весенним праздникам.
В секцию «Электротовары» поступили плиты газовые и вытяжки «Гефест», а также холодильники и стиральные машины «Атлант». Хороший выбор. Выгодные условия рассрочки.
Новое поступление трикотажных изделий для детей и взрослых ОАО «Свiтанак»
И женской одежды ЗАО «Калинка».
Приятных покупок!
КУП «Универмаг Слуцк» УНП 600 154 568
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