В четверг, 2 апреля, в редакцию «Кур'ера» читатель прислал видеозапись. На ней нет изображения, только звук. На записи все кричат и матерятся. Из темы разговора ясно, что это работники сельхозпредприятия обсуждают со своим начальником начало посевной.

Работники недовольны низкими расценками за свою работу. Начальник упрекает их в лени.

Читатель, приславший запись, сетует: «Сколько уже можно терпеть! <… > Как он обращается с людьми, как ведёт разговоры, ему ничего не сказать и не доказать! Через слово — маты, да ещё и какие, всех посылает и обзывает! <… > Куда смотрит мэр города Слуцка??? У людей нет желания и хотения на работу приходить!!! Уже просто нет сил и терпения!!! Извините за нецензурную лексику!»

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Что на записи

«Кур'ер» расшифровал запись и заменил нецензурные слова синонимами. Места, где речь звучит неразборчиво, пропущены.

Начальник: Стоит!

Работник: А что я буду делать, блин? Вёдрами носить?

Начальник: Не вызывай у меня агрессию… Вёдрами, к чертям! В мастерскую, к чертям! Одиннадцать часов! Расценка! Какая? Ты у меня, блин, 250 гектар накрывал, блин. Так работал же, к чертям! /…/ А то, блин, ходят, чухаются, блин. Одиннадцать часов, блин, — ноль гектар, к чертям! Расценка не та! Да, блин, расценка — это капут, к чертям.

Работник: Какая?

Начальник: Какая? Такая!

Работник: Садите другого.

Начальник: Другого, третьего… Одиннадцать часов, блин! Одиннадцать! Ходят, блин, чухают. «Какая, никакая». /…/ Обнаглели к чертям! Горло только бы рвать: «Расценка»! /…/ Нет, блин, одиннадцать часов… обед, блин, посидеть, блин. А ничего не получается. Поле плохое! Чёрт подери, блин! Наглецы, блин!

Работник: Кто наглец?

Начальник: Вот два, блин, наглецы! Кто, к чертям? Завтра — в плуг, к чертям! /…/ А то, блин, думают — год дадут! Фиг там! Дадут, блин! Ходят, блин, до обеда, раз пять, к чертям. Ужас, блин! Ужас, к чертям! До обеда ходят, обед, блин!

Работник: … от кого зависит? От начальства зависит!

Начальник: Гультаи, блин! Гультаи, к чертям! Гультаи, блин! Сегодня заикнулся кто-нибудь из вас, блин… Заикнулся кто? Он заикнулся???

Работник: Я вчера бочку распылил? Распылил.

Начальник: Так что это такое? Бочку распылил, блин. За смену ты бочку распылил, 10 тонн! Так сколько надо? Ещё год распылять? Распыляешь ты, блин. /…/ Скажи, вот начинается посевная. Томится /…/ Где томится, блин, на чем? Люди, блин!

Работник: Дайте работу.

Начальник: Дайте работу? Как дам тебе! Зарабатывай, блин! По голове.

Работник: Я поеду.

Начальник: К чертям! Стал, блин! Пусть лучше оно стоит, блин.

Работник: Пусть оно стоит, ну.

Начальник: Я поехал бы, блин, к чертям.

Работник: На чём? На детородном органе?

Начальник: На детородном органе, к чертям! /…/ О, уроды, блин! О, уроды, блин, а! Детородный орган не начинали до обеда, блин! Вырывают, блин, горло: «Расценка!», блин. Детородных органов тачку, блин! Детородных органов тачку, а не расценка вам! Приедут люди, блин, сделают, к чертям. А вы собак гонять будете, к чертям. Работу… Вы зиму отгуляли. Ну, люди, человек, ну, работай! Два часа катает обмочку, не может закатать! Насосы уже нагрелись, сколько рейсов, блин, делал! /…/ Позвони, к чертям, туда, а не катай, блин.

Работник: Надо то, это — ничего, блин. А я виноват, я не вожу, блин. Вёдрами давайте я буду возить, мне безразлично. Заправляйте.

Начальник: Это ж, блин, пришли все в клуб. К чертям, культиватор завтра — и к чертовой бабушке!

Фрагмент записи