Почему во время пандемии важно социальное дистанцирование. Специально для жителей Слуцка - в одной картинке

Чтобы остановить распространение коронавируса, социальные взаимодействия во многих странах ограничены. Эта инфографика, основанная на расчётах Роберта А. Дж. Сигнера, доцента медицины в Калифорнийском университете в Сан-Диего, показывает, как так называемое социальное дистанцирование может уменьшить распространение вируса. Без изменений в социальном поведении один заражённый человек в среднем передаст вирус 2,5 людям в течение пяти дней. Через 30 дней эта цифра увеличится до 406 новых инфекций.

При 50%-ном сокращении числа новых инфекций через 30 дней заразится в среднем 15 человек. Изменение на 75% приведёт к ещё меньшему числу — 2,5 новых случаев, что значительно уменьшит нагрузку на службы здравоохранения. А если за этим последуют все, то это позволит стране «сгладить кривую» новых инфекций.

Об этом пишет Statista.com.

Ранее «Кур'ер» сообщал: санэпидслужба Слуцкого района заявила, что по состоянию на 3 апреля в Слуцке и районе не зарегистрировано заболевших коронавирусом.

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