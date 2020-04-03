Жители Слуцка самоизолировались и начали ремонт, а их соседи жалуются на шум. Что делать

Многие случчане из-за ситуации с коронавирусом самоизолировались. А чтобы не сидеть сложа руки в четырёх стенах, некоторые затеяли ремонт. В редакцию поступили уже два обращения от случчан, уставших от строительного шума.

Случчанка Наталья живёт в многоэтажке на Майском Посаде. Их фирма решила работать «на удалёнке», такая возможность есть. Но не тут-то было!

«С утра и до обеда дрель, перфоратор и чёрт знает что ещё! Такое чувство, что весь электроинструмент включили. Невозможно ни сосредоточиться на работе, ни звонки клиентам сделать, — рассказала Наталья. — Ещё неделя такой удалённой работы — и меня можно будет увозить в психушку».

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Ещё одна читательница, позвонив в редакцию, пожаловалась, что уже несколько дней живёт в аду. Ремонты затеяли хозяева квартир с верхнего и нижнего этажей. «Это кошмар какой-то! Свихнуться можно — сверлят и днём, и ночью то сверху, то снизу, то сразу вместе! — чуть не плача, рассказала женщина. — Сейчас такое время, пожилым надо быть дома. Но как быть, если соседи сводят с ума?!»

Женщина попросила опубликовать в газете правила и нормы ремонта — во сколько можно начинать и во сколько надо заканчивать. «Прочитаю и буду вызывать милицию», — пообещала она.

Как действовать, если шумят соседи, и какой штраф можно получить

Шум относится к нарушению условий проживания граждан. Но некоторые называют шумом то, что другим кажется вполне естественным. Законодательство же даёт специфичное толкование шуму, говоря прежде всего о «шумовых нормах».

Какой можно получить штраф

За нарушение шумовых норм предусмотрен штраф до 810 рублей (до 30 базовых), если:

шуметь с 23 до 7 часов;

в квартире в любое время будет громко работать телевизор, радио, магнитофон или другое громкоговорящее устройство, шум от которых нарушает покой других жильцов дома;

ремонт, сопровождающийся шумом и вибрацией, проводится в выходные и праздничные дни, а также в рабочие дни с 19.00 до 9.00.

Что делать, если мне мешает шум

♦ Во-первых, как понять, что шум, который мешает жильцам, это тот самый шум, за который можно наказать?

Можно позвонить в санстанцию, чтобы произвести необходимые замеры уровня шума. Подробнее — здесь.

♦ Во-вторых, что делать, если я не могу уснуть от вечеринки в квартире соседа или из-за громких посиделок под подъездом? Нужно вызвать милицию. Сотрудники зафиксируют факт нарушения, а затем направят материалы в ЖЭУ.

Если, к примеру, кто-то делает ремонт в выходной день или в неустановленное время, то можно сразу обратиться в ЖЭУ по месту жительства и нарушителя накажут. При этом лучше собрать свидетелей нарушения, чтобы они подтвердили факт шума.

Важный момент. Если вы вызываете милицию на шумного соседа, а сотрудник укажет в рапорте, что дверь в квартиру нарушителя никто не открыл, а на момент проверки шума не было слышно и т. п. , то сотрудники ЖКХ не смогут привлечь соседа к ответственности.

В ТЕМУ. Куда звонить, если не можете уснуть от вечеринки соседа. И какой штраф он за это получит