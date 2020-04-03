Прокуратура рассказала, что будет с теми, кто нарушает режим самоизоляции в Беларуси

Как могут наказать граждан, которые игнорируют рекомендации по самоизоляции, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Минска.

Как рассказал Александр Карпович, заместитель прокурора города Минска, лица, имеющие опасные заболевания, в случае уклонения от лечения могут быть подвергнуты принудительной госпитализации и лечению. Это осуществляется на основании решения суда (ст. 20 Закона Республики Беларусь «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека»).

Представитель прокуратуры также отметил, что участие в проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий, выполнение предписаний органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, является обязанностью граждан Республики Беларусь, иностранцев и лиц без гражданства (ст. 28 и 29 Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

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В соответствии со ст. 16.8 КоАП нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов влечёт за собой наложение штрафа до 30 базовых величин (810 рублей), на индивидуального предпринимателя — до 200 базовых величин (5400 рублей), а на юридическое лицо — до 500 базовых величин (13 500 рублей).