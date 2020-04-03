Если вам необходимо принять наследство, а вы решили воздержаться от посещения общественных мест в связи со сложившейся в настоящее время эпидемиологической ситуацией, что надо знать и как поступить, чтобы не пропустить срок, «Кур'еру» рассказали в нотариальной конторе Слуцкого района.

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства (со дня смерти гражданина или объявления его судом умершим).

Принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство.

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Если заявление наследника о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство поступило в срок для принятия наследства нотариусу по месту открытия наследства почтой, наследник признаётся принявшим наследство.

Если такое заявление было сдано в отделение связи до истечения срока для принятия наследства, но поступило к нотариусу по его истечении, заявление считается своевременно поданным.

По общему правилу — наследственное дело оформляется в нотариальной конторе по последнему месту жительства (регистрации) умершего, а если оно неизвестно — по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества или основной его части, при его отсутствии — по место нахождения основной части движимого имущества.

Уточнить информацию о том, в какую нотариальную контору Вам необходимо обратиться по данному вопросу, можно по любому телефону территориальных нотариальных палат, любой нотариальной конторы либо нотариального бюро. Актуальные номера телефонов, адреса нотариальных контор и нотариальных бюро размещены на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».

Итак, чтобы не пропустить срок для принятия наследства, Вы можете составить заявление о принятии наследства самостоятельно и направить его по почте нотариусу в указанный выше срок. Для этого нет необходимости посещать нотариальную контору лично. Заявление о принятии наследства можно составить в произвольной форме, главное, чтобы из текста был понятен основной смысл заявления — Вы принимаете наследство после определённого наследодателя. Заявление должно содержать обязательно ваши полные личные данные (можно приобщить ксерокопию паспорта), фамилия, имя, отчество умершего, дата его смерти, место жительства (регистрации), всё остальное (родственные отношения, состав наследственного имущества и пр.) по желанию.

Граждане, которые уже обратились в нотариальные конторы за оформлением наследственных прав, для решения организационных вопросов по дальнейшему оформлению наследства могут связываться с нотариусом, который ведёт наследственное дело, по телефону, что позволит исключить посещение нотариальной конторы (нотариального бюро) лично.