В Витебске умер ещё один мужчина с пневмонией на ИВЛ. У него был положительный тест на COVID-19

Пять дней пациент был в реанимации на искусственной вентиляции лёгких, но спасти его не удалось. У мужчины был положительный тест на коронавирус.

COVID-19 подтвердился и у его супруги, сейчас она в инфекционной больнице с пневмонией, пишет TUT.BY.

В Беларуси уже 351 случай коронавируса (+51 за сутки); 46 человек уже выписаны (сюда же статистика включает умерших); 305 человек находятся на лечении (из них 16 на ИВЛ). Это следует из сообщения телеканала ОНТ.

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«305 человек по всей стране — это мизер! Слава тебе, Господи, что столько. Дай Бог, что б и дальше было», — сказал Александр Лукашенко.

В ТЕМУ. Санэпидслужба: В Слуцке случаев заражения коронавирусом нет

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