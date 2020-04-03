На рынке появились картофель, чеснок нового урожая. Не изменились цены на пекинку, фасоль, зелень, овощные салаты, морковь, свёклу, мандарины, апельсины, грейпфруты, киви, бананы, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Снизились цены на огурцы, клубнику. Подорожали лимоны. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, посадочный материал, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 3 апреля.

Овощи

  • Капуста белокочанная урожая прошлого года — 0,7 рубля
  • Капуста белокочанная свежая — 2,5−3 рубля
  • Пекинка — 3,5 рубля
  • Огурцы — 2,5−4 рубля
  • Помидоры — 5−7 рублей
  • Картофель урожая прошлого года — 0,8 рубля
  • Картофель нового урожая — 3,5 рубля
  • Морковь — 0,8 рубля
  • Свёкла — 0,8 рубля
  • Редис — 6 рублей
  • Цукини — 6 рублей
  • Сладкий перец — 8−8,5 рубля
  • Лук репчатый — 1,5 рубля
  • Чеснок — 11 рублей
  • Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 1 рубль
  • Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 0,5−1 рубль
  • Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля
  • Морковь по-корейски — 5 рублей
  • Винегрет — 4 рубля
  • Солёные огурцы — 2 рубля
  • Солёные зелёные помидоры — 2 рубля.

Грибы

  • Шампиньоны — 6 рублей
  • Сушёные грибы-подосиновики (за 100 граммов) — 12 рублей.

Фрукты

  • Яблоки — 2,8 рубля
  • Груши — 4 рубля
  • Виноград — 4,5−11 рублей
  • Апельсины — 3,5−3,8 рубля
  • Мандарины — 4 рубля
  • Лимоны — 11 рублей
  • Грейпфруты — 3,8 рубля
  • Киви — 4,5 рубля
  • Бананы — 3,5 рубля
  • Гранат — 3,5−5 рублей
  • Клубника — 11 рублей.

Посадочный материал

  • Лук-севок — 5,5−8,5 рубля
  • Картофель семенной — 1 рубль.

Саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов

  • Яблоня — 10 рублей
  • Груша — 12 рублей
  • Слива — 12 рублей
  • Вишня — 12 рублей
  • Персик — 15 рублей
  • Абрикос — 15 рублей
  • Смородина (куст) — 5 рублей
  • Крыжовник (куст) — 5 рублей
  • Голубика (куст) — 10−12 рублей.
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