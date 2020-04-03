На рынке появились картофель, чеснок нового урожая. Не изменились цены на пекинку, фасоль, зелень, овощные салаты, морковь, свёклу, мандарины, апельсины, грейпфруты, киви, бананы, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Снизились цены на огурцы, клубнику. Подорожали лимоны. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, посадочный материал, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 3 апреля.

Овощи

Капуста белокочанная урожая прошлого года — 0,7 рубля

Капуста белокочанная свежая — 2,5−3 рубля

Пекинка — 3,5 рубля

Огурцы — 2,5−4 рубля

Помидоры — 5−7 рублей

Картофель урожая прошлого года — 0,8 рубля

Картофель нового урожая — 3,5 рубля

Морковь — 0,8 рубля

Свёкла — 0,8 рубля

Редис — 6 рублей

Цукини — 6 рублей

Сладкий перец — 8−8,5 рубля

Лук репчатый — 1,5 рубля

Чеснок — 11 рублей

Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 1 рубль

Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 0,5−1 рубль

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Солёные огурцы — 2 рубля

Солёные зелёные помидоры — 2 рубля.

Грибы

Шампиньоны — 6 рублей

Сушёные грибы-подосиновики (за 100 граммов) — 12 рублей.

Фрукты

Яблоки — 2,8 рубля

Груши — 4 рубля

Виноград — 4,5−11 рублей

Апельсины — 3,5−3,8 рубля

Мандарины — 4 рубля

Лимоны — 11 рублей

Грейпфруты — 3,8 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 3,5−5 рублей

Клубника — 11 рублей.

Посадочный материал

Лук-севок — 5,5−8,5 рубля

Картофель семенной — 1 рубль.

Саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов

Яблоня — 10 рублей

Груша — 12 рублей

Слива — 12 рублей

Вишня — 12 рублей

Персик — 15 рублей

Абрикос — 15 рублей

Смородина (куст) — 5 рублей

Крыжовник (куст) — 5 рублей

Голубика (куст) — 10−12 рублей.