На рынке появились картофель, чеснок нового урожая. Не изменились цены на пекинку, фасоль, зелень, овощные салаты, морковь, свёклу, мандарины, апельсины, грейпфруты, киви, бананы, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Снизились цены на огурцы, клубнику. Подорожали лимоны. Перечень цен на овощи, грибы, фрукты, посадочный материал, саженцы на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 3 апреля.
Овощи
- Капуста белокочанная урожая прошлого года — 0,7 рубля
- Капуста белокочанная свежая — 2,5−3 рубля
- Пекинка — 3,5 рубля
- Огурцы — 2,5−4 рубля
- Помидоры — 5−7 рублей
- Картофель урожая прошлого года — 0,8 рубля
- Картофель нового урожая — 3,5 рубля
- Морковь — 0,8 рубля
- Свёкла — 0,8 рубля
- Редис — 6 рублей
- Цукини — 6 рублей
- Сладкий перец — 8−8,5 рубля
- Лук репчатый — 1,5 рубля
- Чеснок — 11 рублей
- Фасоль (за 200-граммовый стакан) — 1 рубль
- Петрушка, укроп, зелёный лук (за 100 граммов) — 0,5−1 рубль
- Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля
- Морковь по-корейски — 5 рублей
- Винегрет — 4 рубля
- Солёные огурцы — 2 рубля
- Солёные зелёные помидоры — 2 рубля.
Грибы
- Шампиньоны — 6 рублей
- Сушёные грибы-подосиновики (за 100 граммов) — 12 рублей.
Фрукты
- Яблоки — 2,8 рубля
- Груши — 4 рубля
- Виноград — 4,5−11 рублей
- Апельсины — 3,5−3,8 рубля
- Мандарины — 4 рубля
- Лимоны — 11 рублей
- Грейпфруты — 3,8 рубля
- Киви — 4,5 рубля
- Бананы — 3,5 рубля
- Гранат — 3,5−5 рублей
- Клубника — 11 рублей.
Посадочный материал
- Лук-севок — 5,5−8,5 рубля
- Картофель семенной — 1 рубль.
Саженцы плодовых деревьев, кустарников, цветов
- Яблоня — 10 рублей
- Груша — 12 рублей
- Слива — 12 рублей
- Вишня — 12 рублей
- Персик — 15 рублей
- Абрикос — 15 рублей
- Смородина (куст) — 5 рублей
- Крыжовник (куст) — 5 рублей
- Голубика (куст) — 10−12 рублей.
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