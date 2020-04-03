Санэпидслужба: В Слуцке случаев заражения коронавирусом нет

Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

По поводу фотографий людей в защитных костюмах и масках, которые читатели присылали в редакцию «Кур'ера», Павел Кучко пояснил, что это были вероятные случаи подозрения на коронавирус. На всех пришли отрицательные результаты.

Напомним, что внимание случчан привлекли машины «скорой» и люди в защитных костюмах и масках на улицах Солигорской и Строителей.

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