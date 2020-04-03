В Слуцке детский стоматолог-ортодонт уходит на самоизоляцию и отменяет все приёмы

Екатерина Нуприк ведёт детский приём в стоматологической поликлинике Слуцкой ЦРБ. С понедельника, 6 апреля, врач уходит в отпуск, и у неё нет возможности перезвонить всем пациентам. Их около 400, в том числе из Копыля и Копыльского района.



«Уважаемые пациенты, уважаемые родители моих маленьких пациентов, выражаю огромную благодарность за вашу сознательность и самостоятельную отмену визита к врачу-ортодонту! В 99% я веду плановый стоматологический приём и в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией останавливаю приём пациентов и ухожу на самоизоляцию с 6.04 по 4.05, далее — по обстановке.

Всех пациентов прошу отнестись к моему решению с пониманием. Мы с вами обязательно встретимся и продолжим лечение в более благоприятной обстановке. Если у вас возникнут неотложные вопросы ко мне как к врачу, можете писать мне в директ в Инстаграм katerin_nuprik Берегите себя и своих близких!!! С уважением, врач-ортодонт Нуприк Е. Л.»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катенька (@katerina_nuprik) 3 Апр 2020 в 2:39 PDT

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