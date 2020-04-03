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Как научить ребёнка проигрывать. Советы слуцким мамам от детского психолога

Виктория Капская
Виктория Капская
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Из-за пандемии коронавируса многие случчане выбирают самоизоляцию. И в этом есть один большой плюс — возможность проводить больше времени с семьёй. С апреля в интернет-журнале Lampa появилась колонка Галины Швец, детского психолога из Минска. Специалист будет отвечать на вопросы читателей. Надеемся, что советы психолога помогут слуцким родителям лучше понять своих детей и время, проведённое в вынужденной изоляции, не станет тяжёлым испытанием, а, наоборот, ещё больше сблизит вашу семью.

Как научить ребёнка проигрывать?

Из-за пандемии коронавируса многие случчане выбирают самоизоляцию. И в этом есть один большой плюс - возможность проводить больше времени с семьёй. С апреля в интернет-журнале Lampa появилась колонка Галины Швец, детского психолога из Минска. Специалист будет отвечать на вопросы читателей. Надеемся, что советы психолога помогут слуцким родителям лучше понять своих детей и время, проведённое в вынужденной изоляции, не станет тяжёлым испытанием, а наоборот ещё больше сблизит вашу семью.
Галина Швец
«Каждый из нас хочет быть победителем и лучшим в своём окружении, но невозможно им стать без ошибок и проигрышей. Вообще, редко кому победа даётся легко — этому нужно учиться, многим даже всю жизнь, проходя через череду неудач, ошибок и проигрышей.

Проигрыш — это нормальный и естественный процесс, который ведёт нас к успеху. Детям очень сложно это понять. Они хотят получать всё и сразу и очень расстраиваются, когда что-либо у них не получается. Но мы можем им помочь достойно и правильно справиться с неудачами.

Первое, что мы должны знать и допускать, — это любые эмоции ребёнка, когда он проиграл (обида, злость, плачь, гнев). Дети имеют на это право, ни в коем случае не запрещаем им чувствовать и проявлять свои эмоции. Если ребёнок хочет плакать, то пусть плачет, если хочет злиться, то пусть злится — это их опыт, они получают его впервые и выражают своё отношение к нему.

Второе: находимся рядом с ребёнком. Если есть необходимость, то обнимаем, утешаем и говорим, что любим его. Ребёнок должен знать, что, независимо от того, будет победа или неудача, вы его любите и всё равно на его стороне.

Третье: рассказываем, что проигрывать совершенно нормально. В этот момент можно поделиться своей историей о том, что у вас что-то не получалось, но потом вы тренировались, много учились и одержали победу. Даём понять, что победа не даётся легко. Чтобы её добиться, мы должны приложить усилия, часто очень много сил, времени, знаний.

Четвёртое: разрабатываем зловещий план с ребёнком😁, обсуждаем, что необходимо для победы, помогаем ему. Например, чтобы выиграть в настольную игру, надо шустрее решать примеры, верить в себя и т. д. После этого начинаем тренироваться, так мы помогаем ребёнку достигать своих целей.

Пятое: рассказываем ребёнку, что во многих играх даже необязательно выигрывать, самое главное, что вы сейчас вместе и здорово проводите время.

Поощряйте ребёнка за активность, за действия, за его стремление научиться и одержать победу. Каждый проигрыш — это один шаг вперёд, вперед к самому себе: более умному, сильному, находчивому и опытному».

Галины Швец, @detilegko

А как ваши дети реагируют на проигрыш? Пишите в комментариях под этим материалом.

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