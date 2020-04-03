«Белпочта» напоминает случчанам, что получать пенсии и оплачивать ЖКУ можно не выходя из дома

Елена Шкурская, заместитель начальника Слуцкого отделения РУП «Белпочта», напоминает случчанам, что получать пенсии и оплачивать коммунальные платежи можно не выходя из дома.

Это сделали для дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и тех, у кого хронические заболевания.

«Чтобы получить пенсию (пособие) на дому, нужно обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсий и пособий по телефону 154, — рассказала „Кур'еру“ Елена Шкурская. — Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому вы можете осуществить оплату коммунальных платежей, отправить почтовые отправления, выписать печатные СМИ, приобрести товары потребительского спроса, которые имеются в реализации в отделении почтовой связи».

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