Партнёры карты Lampa
Список партнёров женского проекта Lampa

«Не могу злиться за это на людей, особенно на пенсионеров».Что думают случчанки по поводу ярмарки и коронавируса

Lampa
Lampa
0

В начале недели в интернет-журнале Lampa в рубрике «Бомбит» Алиса Листапад высказалась по поводу ярмарки, которую хотят провести в центре Слуцка. И это несмотря на рекомендации медиков воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий. Вот какие комментарии оставили случчане под этим постом в Instagram @lampa_slutsk

В тему: «Какая самоизоляция? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят». Случчанка о ярмарке в Слуцке

pollybomb95:

«Не могу злиться за это на людей, особенно на пенсионеров. Ибо каждый день по телевизору говорят, что у нас „усё добра“, а они и рады верить. По телевизору же фигни не скажут. Не на них нужно злиться, ох, не на них».

alenka_ta_pchelka:

«Я считаю, что ситуация неизбежна! Поэтому нужно учиться на чужих ошибках, но что-то мне подсказывает, что, как обычно, будем на своих».

Mariasalba:

«Стыд и срам. Читала, что болеют всех возрастов, детки тоже умирают. А нам нипочём — пойдём на ярмарку деньги экономить»

marinesko_cakes:

«Старалась быть спокойной ещё несколько недель назад, но когда посыпалась информация о том, что люди стали заболевать, при этом власти молчат, ничего народу не объясняют, не предпринимают, — очень страшно. Из-за молчания „сверху“ паника ещё больше одолевает людей. В один из домов по улице Солигорской приезжали дезинфицировать подъезд, был кто-то обнаружен с носителем вируса».

anna_davidovi4:

«Я с вами согласна. Меня тоже возмутило — какая ярмарка».

tatiana_tatka_ru:

«Согласна полностью. Но не все это понимают. Отмахиваются. Люди, задумайтесь! Во всём мире какой-то фильм ужасов, а у нас всё хорошо? Но ведь есть заболевшие. Не везде у нас проверяют тех, кто приехал или прилетел. И далеко не все соблюдают рекомендации по поводу пребывания дома 14 дней».

luda_max:

«Печальнее всего, что от нас зависит только то, чтобы не ходить в такие места и мыть руки, а власть будет молиться Богу».

mama_writer_life:

«Люди, милые, берегите друг друга! Не надо жить по принципу „не так плох чёрт, как его рисуют“ или „авось пронесёт“. На „авось“ не закрывал бы весь мир границы, не вводил бы комендантский час и всеобщий карантин. Правды нам не скажут, и это все знают. У нас даже рабочую субботу делают, только бы лишний день людям не подарить. Мои коллеги из других стран в шоке от Беларуси. Поэтому надеяться нужно только на самих себя. Береженого Бог бережёт! Всем здоровья и добра!»

АВТОРЫ КОММЕНТАРИЕВ ВЫРАЖАЮТ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ.

Лампа

Посмотрите, как случчанки «избивали» парней, потому что те на них «нападали». Видео

0
Слуцкие кикбоксеры научили девушек пяти приёмам самообороны, чтобы они могли защитить себя при нападении. Теперь девушки знают, как правильно бить в пах и что...
Далее
Новости

«Эта новость о начале развала предприятия». Как случчане отреагировали на потерю главного спонсора СФК «Слуцк»

0
Вчера, 19 марта, «Кур'ер» написал, что в этом сезоне СФК «Слуцк» не получит спонсорской помощи сахарного комбината, в том числе на транспорт и на...
Далее
Новости

«Завтра в поле поеду на тракторе гречку сеять». Случчане поделились хорошими новостями

0
На фоне тревожных новостей, от которых все наверняка устали, мы спросили у читателей «Кур'ера», что хорошего с ними произошло в последние дни. Почитайте и...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Продолжение истории с «Радугой»: конфликт исчерпан

0

Минздрав: В Беларуси 304 заражённых за всё время, из них — 4 смерти

0