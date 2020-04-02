«Не могу злиться за это на людей, особенно на пенсионеров».Что думают случчанки по поводу ярмарки и коронавируса

В начале недели в интернет-журнале Lampa в рубрике «Бомбит» Алиса Листапад высказалась по поводу ярмарки, которую хотят провести в центре Слуцка. И это несмотря на рекомендации медиков воздержаться от проведения и посещения массовых мероприятий. Вот какие комментарии оставили случчане под этим постом в Instagram @lampa_slutsk

В тему: «Какая самоизоляция? Скидки же. Да и мёд с шубой сами себя не купят». Случчанка о ярмарке в Слуцке

pollybomb95:

«Не могу злиться за это на людей, особенно на пенсионеров. Ибо каждый день по телевизору говорят, что у нас „усё добра“, а они и рады верить. По телевизору же фигни не скажут. Не на них нужно злиться, ох, не на них».

alenka_ta_pchelka:

«Я считаю, что ситуация неизбежна! Поэтому нужно учиться на чужих ошибках, но что-то мне подсказывает, что, как обычно, будем на своих».

Mariasalba:

«Стыд и срам. Читала, что болеют всех возрастов, детки тоже умирают. А нам нипочём — пойдём на ярмарку деньги экономить»

marinesko_cakes:

«Старалась быть спокойной ещё несколько недель назад, но когда посыпалась информация о том, что люди стали заболевать, при этом власти молчат, ничего народу не объясняют, не предпринимают, — очень страшно. Из-за молчания „сверху“ паника ещё больше одолевает людей. В один из домов по улице Солигорской приезжали дезинфицировать подъезд, был кто-то обнаружен с носителем вируса».

anna_davidovi4:

«Я с вами согласна. Меня тоже возмутило — какая ярмарка».

tatiana_tatka_ru:

«Согласна полностью. Но не все это понимают. Отмахиваются. Люди, задумайтесь! Во всём мире какой-то фильм ужасов, а у нас всё хорошо? Но ведь есть заболевшие. Не везде у нас проверяют тех, кто приехал или прилетел. И далеко не все соблюдают рекомендации по поводу пребывания дома 14 дней».

luda_max:

«Печальнее всего, что от нас зависит только то, чтобы не ходить в такие места и мыть руки, а власть будет молиться Богу».

mama_writer_life:

«Люди, милые, берегите друг друга! Не надо жить по принципу „не так плох чёрт, как его рисуют“ или „авось пронесёт“. На „авось“ не закрывал бы весь мир границы, не вводил бы комендантский час и всеобщий карантин. Правды нам не скажут, и это все знают. У нас даже рабочую субботу делают, только бы лишний день людям не подарить. Мои коллеги из других стран в шоке от Беларуси. Поэтому надеяться нужно только на самих себя. Береженого Бог бережёт! Всем здоровья и добра!»