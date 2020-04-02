Милиция гарантирует конфиденциальность и вознаграждение. Продолжаются поиски бесследно пропавшей жительницы Слуцка

Слуцкий уголовный розыск устанавливает местонахождение без вести пропавшей Кумагерчик Елены Аркадьевны, 08.09.1976 г. р .

В ночь с 28 на 29 февраля она ушла с территории кафе «Нон-Стоп» и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

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