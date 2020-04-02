Третий случай смерти пациента с коронавирусом: в Витебске умерла 73-летняя женщина

В Витебском областном клиническом специализированном центре 30 марта умерла 73-летняя женщина. Её госпитализировали с пневмонией. Как следует из медицинских документов, которые опубликовало «Радмо Свобода», у женщины был диагностирован COVID-19.

Дочь умершей пенсионерки рассказала TUT. BY, что её мама лежала в больнице 2 недели: ее госпитализировали с пневмонией. Первое время женщина дышала сама, потом её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 30 марта пенсионерка умерла.

— Мне позвонила эпидемиолог и сказала: «Фрагмент коронавируса». Я позвонила в реанимацию, где моя мама лежала, мне сказали: «Какой фрагмент? Это коронавирус». Вот и всё, что мне ответили.

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На тот момент документов, подтверждающих причину смерти матери, ещё не было. В среду, 1 апреля, Александру Чепик похоронили. В свидетельстве о смерти записано, что её причиной стал коронавирус.

Напомним, 1 апреля стало известно, что умерла учительница из деревни Докторовичи Копыльского района. Ей было 70 лет, последние две недели она провела в Копыльской ЦРБ. Как утверждают соседи, у неё обнаружили коронавирус.

Накануне несколько жителей деревни Докторовичи были доставлены в больницы Копыля и Минска с воспалением лёгких и подозрением на коронавирус. «Кур'ер» связался с жительницей деревни. Что у них там сейчас происходит, можно прочитать здесь.

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О первой смерти больного с коронавирусом в стране, которая произошла в Витебске, стало известно 31 марта: умер 75-летний актёр Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провёл на ИВЛ несколько дней, ещё до госпитализации у него была ХОБЛ.

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