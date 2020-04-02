С 3 апреля по субботам отменяются рейсы некоторых региональных поездов

С 3 апреля отменяются по субботам некоторые поезда региональных линий экономкласса; 27 и 28 апреля некоторые назначаются.

Отменяются рейсы:

Слуцк-Барановичи (отправление из Слуцка в 14.42, прибытие в Барановичи в 17.03).

Барановичи-Слуцк (отправление из Барановичей в 12.02, прибытие в Слуцк в 14.32).

Назначаются рейсы:

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Слуцк-Барановичи (отправление из Слуцка в 14.42, прибытие в Барановичи в 17.03).

Барановичи-Слуцк (отправление из Барановичей в 12.06, прибытие в Слуцк в 14.32).

Более подробную информацию вы можете получить в билетной кассе или по телефону 105.