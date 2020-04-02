Финалистка «Instagram года #Слуцк-2019»: «Сейчас много молодёжи переходит на спортивный образ жизни»

Случчанка Алёна Маркузова — финалистка премии «Instagram года #Слуцк-2019» в номинации «Спорт». Она рассказала «Кур'еру», чего ей не хватает в Слуцке и какие спортивные мероприятия хотела бы организовать.



Напомним, что церемония награждения прошла в январе этого года в лаунж-баре «Мята». Алёна Маркузова активно занимается спортом и рассказывает об этом на своей странице в Instagram.

«Я считаю, что в Слуцке не хватает манежа, где спортсмены могли бы бегать. Такие есть в Минске, — говорит Алёна. — Ты приходишь, арендуешь зал, платишь какую-то минимальную сумму и можешь спокойно заниматься.

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Когда на улице плохая погода, мне, как бегуну, нет возможности заниматься, потому что в таких условиях трудно бегать. Я считаю, что это было бы популярно. Возможно, такое уже где-то есть, но я не знаю. В парке можно бегать, но не в любое время.

А ещё не хватает спортивных мероприятий. Всегда возникают какие-то проблемы при их организации. В Слуцке недавно проводили какой-то спортивный конкурс для семей, было здорово. Хотелось бы больше такого. Не только в плане бега, но и в других видах спорта. В каждом городе есть беговые клубы, велосипедные и т. д. У нас же этого нет.

У нас много кто бегает и катается на велосипедах, хотелось бы объединиться. Я знаю, что в Солигорске и Молодечно, например, такие клубы есть. Когда я езжу на соревнования, все приезжают своими командами. Хотелось бы объединить спортсменов в Слуцке, потому что у нас их много. Мы бы проводили совместные тренировки на свежем воздухе, организовывали бы спортивные мероприятия, приуроченные к праздникам. Например, как на 8 Марта в Гродно устраивали забег на каблуках. Необязательно это всё делать каждый день и не нужно специальное место. Просто чтобы люди общались между собой, знали, куда можно прийти и что есть люди, у которых можно спросить что-то: где, например, потренироваться, где можно поучаствовать. Мне кажется, это было бы интересно.

Сейчас спортивная жизнь в нашей стране на лучшем уровне, чем было раньше. К моей большой радости, много молодёжи переходит на спортивный образ жизни.

Часто замечаю, что ребята собираются на турниках, включают музыку и занимаются, делают какие-то упражнения. Тренажёры возле спортивной школы никогда не пустуют. Видно, что молодёжи хочется заниматься, им не хватает спортивных мероприятий.

Я всегда очень радуюсь успехам наших ребят на спортивных мероприятиях.

Оказывается, что-то проводится, люди куда-то ездят и участвуют. Хотелось, чтобы все об этом знали, что можно где-то поучаствовать. Нужно давать больше информации, потому что сейчас становится модно быть спортивным человеком. Я считаю, что мы двигаемся в нужном направлении".

СПРАВКА. Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер». Создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации на эту тему здесь.

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