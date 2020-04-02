Помощь микропредприятиям, самозанятым и ИП. Как в Германии спасают малый и средний бизнес

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в ФРГ принята антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9−15 тысяч евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.

Бундестаг 25 марта одобрил крупнейшую в истории ФРГ антикризисную программу. Среди мер борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19 — отдельная общенациональная программа поддержки микропредприятий и самозанятых объёмом в 50 млрд евро. Эти деньги будут взяты из принятого в тот же день дополнительного государственного бюджета в 156 млрд евро.

Таким образом, бюджет на 2020 год в 362 млрд евро будет увеличен на 43%. Необходимые деньги ФРГ возьмёт в долг, разместив на фондовом рынке государственные облигации. В том, что эти ценные бумаги будут куплены международными инвесторами на достаточно выгодных для Берлина условиях, сомнений нет.

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Уровень процентных ставок в мире сейчас крайне низкий, а Германия считается одним из лучших должников.

К тому же Европейский центральный банк в нынешней чрезвычайной ситуации гарантировал странам еврозоны покупку облигаций на 750 миллиардов евро и готов их напечатать.

Помощь микропредприятиям, самозанятым и ИП

В особой опасности оказался малый бизнес, самозанятые и ИП. Из-за жёсткого карантина в Германии прекратили работу предприятия сферы услуг: небольшие магазины и отели, рестораны и закусочные, парикмахерские и салоны красоты, туристические и концертные агентства и т. д. Без заработка оказались маклеры и репетиторы, представители творческих профессий. Помощь им стала сейчас одним из приоритетов государства. Всем предприятиям с численностью персонала не более 5 человек будет одноразово выплачено на ближайшие три месяца до 9 тысяч евро. Фирмы, в которых не более 10 работников, могут рассчитывать на суммы до 15 тысяч. Деньги предназначены в первую очередь для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов. Условие: все фирмы и ИП должны доказать, что до пандемии не испы­тывали экономических трудностей и столкнулись с проблемами лишь после 11 марта. Деньги предоставляются безвозмездно, это не кредиты, а субсидии.

Правительство рассчи­тывает, что помощью воспользуются до 3 миллионов представителей малого бизнеса.

Компенсации при вынужденном неполном рабочем времени

Другой приоритет антикризисной программы — сохранить как можно больше рабочих мест в фирмах любого размера в условиях их временного вынужденного простоя. Предприятие, подключившись к программе, оплачивает сотрудников, пока есть работа. А во время простоя они получают 60% своего чистого заработка от государства. Тем, у кого есть хотя бы один ребёнок, полагается 67%.

Субсидии и налоговые льготы в федеральных землях

Всем, кто временно останется без работы или с меньшими заработками, призвана помочь и такая общенациональная мера, как запрет домовладельцам разрывать арендные договоры с квартиросъёмщиками, оказавшимися не в состоянии регулярно платить за жильё. Эта мера пока будет действовать с апреля по конец сентября, но её могут и продлить.

Что же касается региональных мер поддержки малых и средних предприятий, то, к примеру, самая большая по числу жителей федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия в дополнение к программе правительства ФРГ приняла решение выплачивать до 25 тысяч евро фирмам с числом работников до 50 человек. Условие: сокращение выручки как минимум на 50% или временное закрытие предприятия из-за карантинных мер властей.

Земля Баден-Вюртемберг готова одноразово выплатить предприятиям такого размера до 30 тысяч евро. В Баварии аналогичную сумму могут запросить фирмы с числом работников до 250 человек. А земля Бранденбург решила предоставить компаниям с персоналом до 100 сотрудников даже 60 тысяч евро.

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