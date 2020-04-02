Что делать родителям в Слуцке, если они решили не водить ребёнка в школу из-за коронавируса

В Беларуси пока считают нецелесообразным вводить карантин. Но всё чаще родители самостоятельно решают изолировать ребёнка от занятий в школе. Имеют ли они на это право и будут ли последствия, «Кур'ер» узнал в управлении по образованию Слуцкого райисполкома.

«В начале учебного года классный руководитель предупредил, чтобы у ребёнка за год не было больше 40 пропусков без уважительной причины. Это является основанием оставить его на второй год. Как в данной ситуации обезопасить ребёнка и не иметь последствий?» — обратилась в редакцию случчанка Наталья.

Вероника Лашук, заместитель начальника управления по образованию Слуцкого райисполкома, рассказала, что делать родителям, которые решили оставить ребёнка дома:

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«Родители, являясь законными представителями детей, имеют право временно не водить ребёнка в школу. Для этого им нужно написать заявление классному руководителю. В нём указать, до какого числа ребёнок будет отсутствовать, где и с кем он будет находиться. При этом перед тем, как ребёнок пойдёт в школу, необходимо получить справку от врача о том, что он здоров.

Чтобы школьник не отстал от учебной программы, не стоит забывать про самостоятельное дистанционное обучение. Родители могут связываться с педагогами для уточнения заданий".