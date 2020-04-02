Продолжение истории с «Радугой»: конфликт исчерпан

Вчера, 1 апреля, в Солигорске случился конфликт между бизнесменами Андрем Зайцем и Владимиром Делендиком. Первый — основатель, а второй — акционер компании «Радуга-Свет». Речь шла о нескольких миллионах евро. Делендик вложил деньги в компанию Зайца и решил их забрать. Но бизнесмены не могли договориться об условиях.

Наталья Заяц, жена Андрея Зайца, записала видео. В нём она рассказала об угрозах Делендика. Владимир Делендик сказал журналистам, что написал заявление в милицию в связи с этим видео.

Сегодня «Лидер-Пресс» сообщил, что сумму, которую требовал Делендик, нашли. И 2 апреля в офисе ЧУП «Дарида» (компании Делендика) прошло второе собрание. Стороны договорились. Следующая встреча назначена на 8 апреля.

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