Владелец заведения общественного питания в Слуцке в беседе с корреспондентом «Кур'ера» высказал мнение, что именно угрожает малому и среднему бизнесу и какие будут последствия.

«Из-за пандемии происходит снижение экономической и потребительской активности. Это ставит малый и средний бизнес под угрозу выживаемости. Владельцы заведений столкнутся сразу с тремя проблемами. Первая угроза для бизнеса — валютный кредит. Вторая — аренда. Если она привязана к валюте, то это дополнительная нагрузка. Третья проблема — в апреле надо платить налоги, а их, как правило, никто не собирает заранее.

Конечно, всем придётся столкнуться с новыми сложностями. Другой вопрос, как они подойдут к их решению.

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Экономические трудности не всегда убивают бизнес. У нас есть примеры известных компаний, которые появились и достигли успеха, несмотря на кризисные годы, — Adidas, Lego, Pepsi, Burger King и другие.

Для меня поучительна история американского миллионера, который во время Великой депрессии в Америке начал строить бизнес. Его спросили: «Как вам удаётся развивать бизнес? Неужели вы не слышали, что в Америке кризис?». Он ответил, что не знает, что такое кризис.

Теперь вернёмся к нашим реалиям. И к тому, что нас может ждать впереди. В последние годы в Слуцке активно открывались заведения общепита. На мой взгляд, часть из них не переживёт недельных или месячных каникул и будет вынуждена закрыться. Другая часть, имея подушки безопасности, их выдержит. Останутся только сильнейшие. Те, у кого есть главное преимущество — опыт. Они подходят к очередному кризису не со страхом, а со знаниями. Страшно сейчас новому поколению, которое ещё не сталкивалось с внезапным падением.

Также стоит учитывать, что в Слуцке в основном заведения общепита — небольшие кафе и бары. У нас не так много заведений с огромными площадями, как в Минске. Поэтому и потери другие. Есть вероятность, что некоторые заведения на время кризиса закроются, а потом откроются заново".

В ТЕМУ. «Посещаемость просела на 90%». Как заведения общепита в Слуцке переживают пандемию