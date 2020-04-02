В каких домах Слуцка не будет света 6 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
6 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:
- ул. Минская, № 1−20;
- ул. 14 Партизан, № 65−73 (нечётные), № 74−85, № 87, № 89;
- ул. Борисовца, № 1−3;
- ул. Загородная, № 1, № 3−6, № 8, № 10, № 12;
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
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Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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