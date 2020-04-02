В каких домах Слуцка не будет света 6 апреля

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с капитальным ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

6 апреля с 8.30 до 17.00 по адресам:

ул. Минская, № 1−20;

ул. 14 Партизан, № 65−73 (нечётные), № 74−85, № 87, № 89;

ул. Борисовца, № 1−3;

ул. Загородная, № 1, № 3−6, № 8, № 10, № 12;

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

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Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.