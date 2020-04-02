В Слуцкой поликлинике приостановили проведение профосмотров

На прошлой неделе вышел приказ Минздрава № 344, который приостанавливает проведение профосмотров во всех учреждениях здравоохранения. Профосмотры не будут проводиться до 20 апреля.

Как говорится в документе, такое решение принято «в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением инфекции COVID-19».

«Сейчас изменения вводятся чуть ли не каждый день. Действительно, ещё в начале прошлой недели профосмотры проводились в штатном режиме. Сейчас их отменили. Проводятся только предварительные медицинские осмотры при устройстве на работу», — рассказала «Кур`еру» Елена Малишевская, заведующая взрослой поликлиникой Слуцка.

Реклама

Она добавила, что насчёт водительской комиссии пока не было никаких изменений. Люди, которые записались на прохождение комиссии, проходят её без переносов.

В тему. Как выписать лекарство и пройти водительскую комиссию. Всё, что нужно знать о работе поликлиники Слуцка во время пандемии