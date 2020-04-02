По состоянию на 2 апреля в Беларуси 304 заражённых коронавирусом за всё время, из них — 4 смерти. 254 заболевших сейчас в больницах, 46 человек выписаны, 11 — на ИВЛ.

Минздрав сообщает, что в большинстве случаев заболевание протекает в лёгкой или средней форме.

Под медицинским наблюдением как контакты 1-го и 2-го уровня находятся 9299 человек, 1943 из них — в стационарных условиях.

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Минздрав отмечает, что в Беларуси есть как отечественные, так и импортные тест-системы — в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований, работают 9 лабораторий, ещё 3 запустят при необходимости.

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