«Представим, что одномоментно в ЦРБ поступает тысяча больных…» Врач Слуцкой больницы о самоизоляции (и не только)

Наталья Руткевич, врач-психотерапевт Слуцкой ЦРБ, написала два поста в Instagram. В одном из них она попыталась на примере простых расчётов объяснить случчанам, почему так важно как можно большему числу людей оставаться дома во время пандемии коронавируса. В другом — затронула тему нехватки медработников и объяснила, к чему это может привести.

«Смысл самоизоляции не только в том, чтобы вы не заразились»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психотерапевт Наталья Руткевич (@dr.natalya_rutkevich) 30 Мар 2020 в 12:16 PDT

«Один из основных смыслов самоизоляции не только в том, чтобы вы не заразились, а снизить одномоментную нагрузку на лечебное учреждение. Так как своя рубаха ближе к телу, расчёты будут на примере Слуцка. Предупреждаю, расчёты грубые (не «по головам»), но очень информативные.

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У нас в Слуцком районе проживает около 100 тысяч человек. По подсчётам учёных, коронавирусом переболеет 60-80% населения. Возьмём среднее значение - 70% заболевших, соответственно - 70 тысяч.

Из 70 тысяч человек 80% переболеют [коронавирусом] в лёгкой или средней степени тяжести, а это уже 56 тысяч человек. То есть оставшиеся 14 тысяч будут болеть тяжело, и им потребуется госпитализация в ЦРБ.

Из этих 14 тысяч 5% (а это 700 человек) потребуется интенсивная терапия в отделении реанимации с использованием аппаратов ИВЛ.

Наша ЦРБ рассчитана на 350 коек, из них реанимационных – 12. По опубликованным данным Минздрава, у нас насчитывается 38 аппаратов ИВЛ на 100 тысяч населения.

Вот теперь представьте, что одномоментно в ЦРБ поступает хотя бы одна тысяча больных коронавирусом. Из них, например, 50-ти требуется подключение к ИВЛ. Не забываем, что параллельно продолжают поступают пациенты с инфарктами, инсультами, тяжёлыми травмами после ДТП, требующими экстренной оперативной хирургии.

Скажите, кто будет решать, кому - жить, а кому - умирать? Кого подключать к ИВЛ, а кого - нет?»

«Если мы «закончимся», в бой пойдут интерны и студенты»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психотерапевт Наталья Руткевич (@dr.natalya_rutkevich) 1 Апр 2020 в 10:29 PDT

«Тема, которая меня беспокоит не менее, чем наличие достаточного количества ИВЛ на душу населения, — медработников не хватает!

Пример из нашей обыденности. В большинстве районных больниц нашей страны 90% медперсонала — женщины. Из них предпенсионного и пенсионного возраста — процентов 60. В Минске и областных городах ситуация немного другая, но в районах — это данность. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки, как мы теперь все знаем, это первая группа риска.

Так вот. Если первичное звено „начнёт выпадать“ по болезни, их банально некому будет заменить… Хотя нет, лукавлю, узких специалистов уже предупредили, что в случае чего мы будем обязаны лечить „определённое“ заболевание, вызванное „определённым“ вирусом.

Когда мы говорим про аппараты ИВЛ, мы часто упускаем один важный момент: ими ещё нужно уметь пользоваться (включать, выключать, обслуживать). В конце концов, нужно уметь правильно интубировать пациента. Это достаточно узкопрофильный навык, которым у нас в основном владеют реаниматологи-анестезиологи. Я, как и большинство моих коллег, не умеем ни интубировать, ни лечить вирусные пневмонии в условиях реанимации. А если „закончимся“ и мы, в бой пойдут интерны и студенты 6-х курсов…

Поэтому, если вы не хотите, чтобы вас интубировал психиатр, гинеколог, невролог, офтальмолог, интерн и т. д. , — сидите дома!»