«Специально подогревают градус паники». Как мошенники используют коронавирус, чтобы обманывать людей

И если правительства всех стран принимают меры, чтобы защитить своих граждан от болезни и не допустить паники, то мошенники разных мастей специально подогревают градус этой паники, чтобы воспользоваться ситуацией в своих целях.

Жертвами мошенников, как правило, становятся люди пенсионного возраста, которые часто верят на слово и не требуют документов. Такие мошенничества уже регистрируются в странах-соседях, а учитывая, что у криминала нет границ, вполне возможно, что такие случаи были уже у нас.

Способы «сравнительно честного отъёма денег у населения» ограничиваются только фантазией аферистов. В страхе перед опасным вирусом люди готовы тратить деньги, не задумываясь о суммах, когда им обещают медицинские маски, препараты и приборы, которые могут не только защитить, но и вылечить, если человек уже заразился. Причём «наука настолько шагнула вперёд», что лечебные свойства приобретают даже приборы, на первый взгляд никак не связанные с медициной. Спецодежда водопроводчиков, цветастые юбки и платки торговок постельными принадлежностями и посудой меняются на белые халаты или специальные костюмы, перед которыми широко открываются двери во все дома и квартиры, даже в те, где совсем недавно различных торговцев, «газовиков» и «водопроводчиков» даже и на порог бы не пустили. Последние сомнения разбиваются увесистыми фразами: «По решению правительства…», «В целях борьбы с коронавирусом…», «Если хотите выжить…». Главное для мошенников — это попасть в дом и напугать хозяина болезнью, а затем предложить «надёжное средство» её профилактики и лечения.

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И здесь уже предложат:

«дефицитные и пропавшие из всех аптек» медицинские маски, минимум на порядок дороже их реальной стоимости;

различные таблетки и вакцины, хорошо ещё, если они окажутся хотя бы просто безопасными для здоровья;

биологически активные добавки к пище, укрепляющие иммунитет, правда, без каких-либо сертификатов;

«за сравнительно символическую цену» предложат продезинфицировать все комнаты в доме, но будьте готовы, что «дезинфекторы» прихватят с собой обнаруженные в ходе «обработки» деньги и ценные вещи.

Выманивают деньги и «бесконтактным» способом:

под предлогом перечисления средств от имени различных организаций и учреждений мошенники получают персональные данные владельцев банковских карточек и переводят уже их деньги на свои счета;

в интернете появились мошеннические магазины, веб-сайты, учётные записи в соцсетях, утверждающие, что они продают различные медицинские товары: от масок и дезрастворов до вакцин и таблеток. Но вместо получения обещанных товаров ничего не подозревавшие люди теряют деньги.

Уважаемые граждане, если к вам обратились с подобными или похожими предложениями, не спешите их принимать, не удостоверившись в личностях «помощников». Обо всех незнакомцах, развернувших в вашем населённом пункте бурную деятельность под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщайте в органы внутренних дел.