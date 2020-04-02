Белорусские фанаты СФК «Слуцк» не будут активно поддерживать команду из-за коронавируса

Болельщики «Слуцка» и ещё восьми белорусских клубов — «Немана», «Шахтёра», БАТЭ, «Белшины», минского и брестского «Динамо», «Витебска», «Торпедо-БелАЗ» — поддержали акцию самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает TRIBUNA.COM.

По информации Минздрава, в Беларуси на 1 апреля под медицинским наблюдением и на лечении по поводу коронавируса находятся 157 человек. 2 человека погибли.

Реклама

Глава АБФФ Владимир Базанов заявил, что если будет критическая ситуация из-за коронавируса, то чемпионат поставят на паузу.

В ТЕМУ. «Слуцк или смерть». Австралиец рассказал, зачем создал фан-клуб СФК «Слуцк» и что будет дальше