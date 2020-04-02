«Слуцк или смерть». Австралиец рассказал, зачем создал фан-клуб СФК «Слуцк» и что будет дальше

До начала пандемии коронавируса австралиец Шейн Робинсон даже не слышал про существование Слуцка. Но уже больше недели он прославляет наш город, пишет журналист «Радио Свобода» Дмитрий Гурневич.

Шейн Робинсон живёт в австралийском городе Аделаида. Он большой любитель футбола и судья на любительских матчах в Южной Австралии.

Десять дней назад Робинсон создал в Facebook группу «FK Slutsk Worldwide», в которой уже больше 2,2 тысячи участников. Это болельщики со всего мира: Австралии, Новой Зеландии, Индонезии, США, Великобритании, Индии и Таиланда. И не только. К группе присоединился игрок самого «Слуцка» Артём Сердюк, которого здесь очень полюбили.

СФК «Слуцк» весь мир полюбил не из-за названия

«Коронавирус остановил весь футбол в мире. Мои друзья в футболе и я искали любую игру, которую можно было бы посмотреть, — рассказывает Шейн Робинсон. — Не остановился только белорусский чемпионат. „Слуцк“ был в первой игре, которую мы нашли, и они выиграли. Благодаря им мы тоже выиграли немного денег. И затем мы решили создать группу в Facebook, которая неожиданно стала вирусной».

Реклама

В группе кипит жизнь. Люди знакомятся, делятся впечатлениями, жёстко высмеивают соперников «Слуцка», рассказывают истории, размещают мемы, видеоролики, придумывают кричалки. Одним из популярных кличей стал «Slutsk or die» («Слуцк или смерть»).

Много кто считает, что группу создали исключительно как шутку в связи с названием. Название клуба в английской транслитерации Slutsk созвучно с грубым английским словом, которое обозначает женщину лёгкого поведения. Но Шейн этот слух решительно отрицает.

«Все думают, что мы начали поддерживать „Слуцк“ из-за названия. Это не так. Мы начали всё это, потому что игра „Слуцка“ была самой первой в белорусской премьер-лиге, которую мы увидели», — объясняет Шейн.

Надежды болельщика и контакты с клубом

Первые две игры случчан Шейн оценивает как неплохие и советует команде найти творческого полузащитника, а также наладить оборону. Особенно Шейн волновался за команду во время матча с «Динамо-Брест», действующим чемпионом Беларуси.

«Не повезло сыграть хотя бы вничью. Но мы очень надеемся, что „Слуцк“ может провести хороший сезон, и верим в выход в европейский футбол в следующем сезоне».

В начале существования группы болельщики из Беларуси предлагали Шейну помощь в установлении контакта с клубом. Но в этом уже нет необходимости, потому что австралиец контактирует с клубом напрямую.

«Есть определённые вещи, которые мы решаем. Также мы узнали, что у „Слуцка“ есть определённые денежные проблемы. Надеюсь, что клуб откроет интернет-магазин, чтобы фанаты смогли покупать там игровые наборы и шарфики. Мы хотим поддержать клуб финансово. Попробуем также собрать средства через краудфандинг», — говорит Шейн Робинсон.

Закончится ли эта история после пандемии? Шейн уверяет, что ни в коем случае. Следить за играми «Слуцка» он собирается и после.

«Наша задача теперь — чтобы из всех белорусских клубов „Слуцк“ стал самой популярной командой среди болельщиков в мире, — говорит австралиец. — А когда коронавирус наконец победят и мир снова станет нормальным, то я хотел бы посетить Слуцк. Это будет неимоверно».

РАНЕЕ: «Песня для мальчиков в синем»… Как в Австралии создали мировой фан-клуб «Слуцка» и при чём здесь девушки лёгкого поведения