В аптеках Слуцка пропали спиртосодержащие антисептики. Как сделать такое средство самому (видео)

В аптеках Слуцка пропали из продажи спиртосодержащие средства для антисептической обработки. В магазинах медтехники люди разобрали и дезинфицирующие средства. Некоторые жители объезжают весь город в поисках антисептиков.



Во вторник, 31 марта, «Кур'ер» узнал, что спиртовые средства завозят в центральную районную аптеку № 80, и приобрёл «Септоцид синерджи» для своих сотрудников. Работники аптеки рассказали, что средства для обработки рук завозят небольшими партиями. Дезинфицирующие и антисептические средства в больших упаковках идут на предприятия.

В одном из магазинов медтехники «Кур'еру» пояснили, что они делают заявки на поставку, но белорусские производители не успевают выпускать большой объём антисептиков и дезсредств. А всё, что производят, отправляют в больницы и медицинские учреждения.

Как самому сделать антисептик для рук

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По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективны для рук антисептики на этиловом или изопропиловом спирте, содержащие в своём составе не менее 60% спирта, а также смягчающие и увлажняющие кожу компоненты, чтобы исключить раздражение кожи, пишет сайт «БелАсептика».

Поэтому мы купили 100 мл настойки календулы, в которой не менее 67% спирта. Учтите, что в аптеке продают только один флакон в одни руки. Для смягчения кожи взяли глицерин. Ещё понадобится пустой флакон и пипетка.

В химической лаборатории предприятия «БелАсептика» нам помогли рассчитать, сколько добавить глицерина в настойку календулы, чтобы не разбавить её слишком сильно. Эксперт подсказала, что для такой концентрации спирта глицерина надо брать не более 2,5% от 100 мл. Это 2,5 мл.

В домашних условиях такой объём отобрать сложно. Чайная ложка для этого не подойдёт — легко переборщить с разбавлением. Хотя поисковик Яндекса выдаёт, что в ложке помещается 5 мл глицерина. В лаборатории для нас посчитали, сколько капель нужно добавить в настойку — от 35 до 40. Поскольку мы добавили только 35, то вполне можно внести ещё пару капель эфирного масла, например, чайного дерева.

Если у вас есть этиловый спирт

Инфографика составлена на основе рецептур антисептиков для рук, рекомендованных ВОЗ.

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