В аптеках Слуцка пропали спиртосодержащие антисептики. Как сделать такое средство самому (видео)

Мойте руки чаще💦 Тщательно обрабатывайте их антисептиком. Эти фразы сейчас звучат практически на каждом шагу. И они действительно актуальны. Конечно же, в условиях сложившейся ситуации, да и вообще, это правильно! Но! Не все так делали раньше. И теперь большинство столкнулось с ещё одной проблемой…😒 Кожа рук у многих стала более сухой, на ней появились шелушения, нередки покраснения и корочки. А у тех, кто страдает экземой, ситуация обострилась в разы сильнее!😮 ⠀ 🤔Почему так происходит? ⠀ При мытье рук, мы не только удаляем патогенную флору, но и одновременно нарушаем наш защитный кожный барьер. Даже обычная вода, ph которой часто превышает благоприятный для нашей кожи, способна его повредить. Однако в обычных условиях, привычных для вашей кожи, она сама восстанавливается. А тут вдруг мы стали мыть руки активнее, да ещё и антисептиком обрабатывать, в составе которых присутствует не менее 60% спирта. ⠀ И получается словно замкнутый круг: надо мыть, а на вашей коже раздражение и доктор говорит, что мыть надо как можно реже!👩‍⚕️ ⠀ Что делать? ⠀ ☘️1. Моем руки теплой водой Не горячей. И вообще температура воды в присутствии мыла не важна. Микробы и так будут удалены.🦠 Не волнуйтесь. ⠀ ☘️2. Отдаем предпочтению жидкому мылу Или выбираем брусковое, но крем-мыло (Dove и пр) ⠀ ☘️3. Если вам знакома проблема экземы/атопического дерматита, то однозначно только средства для мытья рук с ph 5.5, а также средства для купания и принятия ванн для атопичной, сухой кожи. Они как правило разработаны на основе ПАВ, которые также удаляют загрязнения и микробы. Пример: — Rilastil XEROLACT мягкий очищающий защитный гель — Cerave SA смягчающий очищающий гель ⠀ ☘️4. Не трите руки во время мытья слишком активно Не используйте для этого дополнительные губки и щетки. Это ещё большая агрессия! Когда мы тщательно трём руки, мы ещё больше повреждаем кожу. Почему говорят мыть руки не менее 20 сек?🤔 А чтобы ваше средство немного поработало за это время, растворило "грязь" без дополнительного усилия, ну и разумеется время нужно для полного очищения. И между пальцами, и не забываем о запястьях. ⠀ Продолжение читаем в карусели👉👉👉