Власти приняли решение ввести временный запрет на вывоз из страны некоторых продовольственных товаров. В их число попали гречиха, гречневая крупа, лук-севок, репчатый лук, чеснок. Это предусмотрено постановлением Совмина № 185 от 31 марта.

Постановление не распространяется на вывоз товаров для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам по решению правительства.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трёх месяцев.

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В документе отмечается, что МИД должен внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами — членами ЕАЭС аналогичных мер.

Как пишет TUT. BY, 31 марта страны ЕАЭС, в который входит и Беларусь, договорились установить временный запрет на вывоз с территории союза отдельных видов продовольственных товаров: на репчатый лук, чеснок, репу, рожь, рис, гречиху, просо, крупу, муку грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дроблёные и недроблёные соевые бобы и семена подсолнечника. Их вывоз запрещается на период до 30 июня.

Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.