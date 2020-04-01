В Беларуси зарегистрирован второй случай смерти пациента с коронавирусом

Минздрав подтвердил второй случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощённых коронавирусной инфекцией.

В Беларуси на 1 апреля проведено более 32 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой, и в случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования.

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За последние сутки выписано пять пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

В среду, 1 апреля, TUT. BY стало известно, что умерла учительница из деревни Докторовичи Копыльского района. Ей было 70 лет, последние две недели она провела в Копыльской ЦРБ. Как утверждают соседи, у неё обнаружили коронавирус.

Напомним, накануне несколько жителей деревни Докторовичи были доставлены в больницы Копыля и Минска с воспалением лёгких и подозрением на коронавирус. «Кур'ер» связался с жительницей деревни. Что у них там сейчас происходит, можно прочитать здесь.

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О первой смерти больного с коронавирусом в стране, которая произошла в Витебске, стало известно 31 марта: умер 75-летний актёр Коласовского театра, заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Дашкевич. Он провёл на ИВЛ несколько дней, ещё до госпитализации у него была ХОБЛ.

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