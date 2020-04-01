Белорусского миллионера Владимира Делендика, директора УЧП «Дарида», обвинили в многочисленных угрозах и рейдерском захвате бизнеса семьи Зайцев. Рассказываем новые подробности и приводим версии произошедшего обеих сторон.

РАНЕЕ. Жена владельца сети магазинов «Радуга» сообщила о рейдерском захвате бизнеса

КОНТЕКСТ. Сегодня, 1 апреля, в соцсетях появилось видеообращение Натальи Заяц, жены владельца ООО «Торговый дом «Радуга Свет» Андрея Зайца. Она утверждала, что их семье угрожает расправой Владимир Делендик, директор УЧП «Дарида». В офисе «Радуга-Свет» в присутствии журналистов проходили напряжённые переговоры между Зайцем и Делендиком. Onliner выяснил, что Делендик — инвестор и крупнейший акционер «Радуги» — пытался получить свои деньги, а в качестве гарантии возврата суммы требовал компанию.

«Приехал захватывать «Радугу»

Как сообщает солигорский корреспондент «Кур'ера», на собрании учредителей и коллектива по поводу дальнейшего управления компанией велись переговоры с фирмой УЧП «Дарида» об возникших разногласиях между Андреем Зайцем и Владимиром Делендиком.

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На собрание пыталась попасть и Наталья Заяц, однако, по её словам, охранники Делендика закрывали двери и пытались вытолкнуть. После произошедшего Наталья написала заявление в милицию. Пока она была в отделе, к зданию РОВД подошли около 40 человек (защитить Наталью Анатольевну).

По информации «Кур'ера», сегодня Владимир Делендик и Андрей Заяц должны были согласовать сумму, которую вернут владельцу «Дариды». Тот же, в свою очередь, должен подписать бумаги, что отказывается от поста учредителя «Радуги».

Делендик написал такое заявление, но, как говорит наш источник, этого недостаточно: «В течение 10 дней он может отозвать это заявление. И опять он может так же заезжать и захватывать [компанию]».

Собеседник также пояснил, что Андрей Заяц пытался решить вопрос мирно. Для этого он ездил к Делендику, но мирного урегулирования не случилось. И именно из-за этого Наталье Заяц пришлось записать видеообращение. «Сегодня Делендик приехал в буквальном смысле захватывать «Радугу», — сказал собеседник.

В чём суть конфликта по версии Владимира Делендика

По словам директора «Дариды», в бизнес Андрея Зайца он вошёл два года назад по его же просьбе. Об этом пишет «Наша Нива».

«Я приобрёл 50% акций компании. Вложил 10,3 млн евро. Тогда его бизнес был закредитован — сеть стоила максимум 11 млн, кредитов на нём было около 9 млн. Если я вложил деньги, мы погасили половину кредитов и достроили некоторые магазины.

Но господин Заяц начал заниматься различной мутью. Я хотел ввести в компанию своего финансиста, но Заяц как генеральный директор был против. Тогда я написал заявление, что больше не хочу быть акционером, мол, возвращай мои деньги. Заяц попытался, но не смог их найти. Тогда сказал мне, мол, давай дальше развивать сеть. Я согласился.

Через месяца три-четыре Заяц снова начал делать не то, что нужно. Я снова написал, что выйду из состава учредителей. Заяц начал искать деньги, чтобы вернуть мне. Оценил свой бизнес — сеть стоила 14 млн евро примерно, мне он был должен 11 млн, ещё около 4 млн задолжал банку", — рассказал Владимир Делендик.

По его словам, владелец «Радуги» понял, что вернуть деньги не сможет и предложил примириться. На это Делендик предложил свой вариант:

«Я сказал, давай акциями! Он подписал: 15% его, моих теперь стало 85%. А жене Заяц соврал. В итоге я решил посадить на должность директора другого человека, а Зайца снять. И началось то, что началось, якобы я хочу «захватить их бизнес».

Сегодня я был в Солигорске, встречался с Зайцем. Они там собрали людей, накрутили их, люди в атаку пошли на меня: вы приехали рейдерский захват делать! А я приехал разговаривать! После вообще Наталья Заяц ворвалась в кабинет, подралась с начальником службы охраны, сломала ему челюсть! Провоцировала меня, хотела чтобы её ударил, кричала: «Я тебе лицо поцарапаю!» Я говорю: «Царапай!» Затем меня не выпускали из кабинета, я вызвал милицию, сообщил, что не дают мне выйти. Меня на встрече начали прессовать, а я им отвечаю: ваша сеть магазинов мне не нужна! Я повторно написал, что выхожу из бизнеса, и пусть до 30 марта Заяц вернёт мне все деньги. Разговор шёл про 11 млн евро. Как он это сделает, я не знаю, у него денег нет. Но теперь я буду обращаться в ДФР и другие инстанции, чтобы проверили деятельность господина Зайца. И чтобы проверили, был ли какой-то рейдерский захват.

Также Наталья Заяц записала то видео, в котором утверждает, что я хочу её с мужем выбросить из страны и угрожаю заразить коронавирусом! В ответ я написал заявление в милицию через эти её заявления.

Вот такая ситуация. Но непонятно, почему Наталья Заяц так себя ведёт. Когда был рейдерский захват, то почему она не пошла в милицию, а начала записывать видеоролики и пытаться меня дискредитировать?"

В ТЕМУ. «Кто-то нарвался на хищника покрупнее, чем сам, и с более острыми зубами?» Что говорят солигорчане о ситуации с «Радугой»