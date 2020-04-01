«Кто-то нарвался на хищника покрупнее, чем сам, и с более острыми зубами?» Что говорят солигорчане о ситуации с «Радугой»

Солигорчане поделились своим мнением в комментариях в группе во «ВКонтакте» «Солигорские автолюбители».

РАНЕЕ. Жена владельца сети магазинов «Радуга» сообщила о рейдерском захвате бизнеса

КОНТЕКСТ. Сегодня, 1 апреля, в соцсетях появилось видеообращение Натальи Заяц, жены владельца ООО «Торговый дом «Радуга Свет» Андрея Зайца. Она утверждала, что их семье угрожает расправой Владимир Делендик, директор УЧП «Дарида». В офисе «Радуга-Свет» в присутствии журналистов проходили напряжённые переговоры между Зайцем и Делендиком. Onliner выяснил, что Делендик — инвестор и крупнейший акционер «Радуги» — пытался получить свои деньги, а в качестве гарантии возврата суммы требовал компанию.

Попытки объяснить ситуацию

Иван Олгалов: «Кредитор (Делендик) требует свои деньги (у Зайца) и требует гарантии (залог) — все объекты».

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Виктор Захарченко: «Из видео предполагаю, что Делендик, как крупный акционер „Радуги“, хочет выйти из ОАО и требует вернуть все свои деньги. Денег нет, для этого нужно продать объекты (магазины), но добро на продажу он не даёт и таким образом эти магазины хочет отжать. Так или нет?»

Иван Олгалов: «Виктор, отжать он не хочет. Он требует гарантии. На видео Заяц просит разрешения на продажу объектов. Делендик не против, но ему нужны гарантии, что Заяц деньги от продажи объектов себе не прикарманит. Делендик просит бумагу, что в случае невозврата денег объекты перейдут к нему. Это нормальная практика, и никакого рейдерского захвата нет и в помине. Банки же требуют в залог недвижимость. Вот и он просит».

Евгений Хамицевич: «Так может кто ответить, сколько процентов акций „Радуги“ у владельца компании „Дариды“ Делендика? Я так понимаю, он приехал забрать свои деньги, вложенные когда-то».

Константин Щегольский: «Евгений, у него 49 или 50 процентов документов. Ему продал Юрченко. Плюс вложенные инвестиции».

Комментарии в поддержку семьи Заяц

Юлия Михалюк (в адрес Натальи Заяц): «Правильно, что не молчите. Ваш муж с нуля вложил столько сил в эти магазины. А начинал с куриного ларька. Не каждый так сможет. Мы постоянно ходим к вам. Держитесь. Прекрасные магазины! А то, что происходит, — полный беспредел, если не остановить, то такие захваты станут системой! Семье желаю держаться! А Наталья — настоящая жена! Молодец!»

Лана Тимофеева: «Да, эти люди никогда не оставались равнодушными, если обращались за помощью, даже организации, он [Заяц] помогал».

Валерия Пашкина: «Больше в жизни не куплю ничего из продукции „Дариды“! Семье Заяц: держитесь, есть люди, которые ценят всё, что вы делаете для нашего города! Я очень надеюсь, что всё наладится, а господин Делендик получит по заслугам за содеянное!»

Николай Воронов: «Как бы кто ни гнал на этого Зайца и его „Радуги“, но всё-таки он наш солигорчанин и предоставляет многим нашим жителям работу, зарплату и соцпакет, а сегодня на них напали, а завтра, может, и с вами такое произойти. Люди, если есть у кого-то возможность, как-то поддерживайте друг друга, и солигорскому Зайцу тоже надо помочь в трудную минуту… P. S. Больше даридовский продукт покупать не буду!!!»

Сомнения в искренности владельцев «Радуги»

Кирилл Гриднев: «Что-то я не верю, что даридовский Делендик вот так с бухты-барахты приехал к Зайцу и сказал: „Я знаю больших ментов, отдай бизнес!“. Там, скорее всего, большая предыстория, только она [Наталья Заяц на видео] об этом почему-то не говорит».

Арцём Уладзіміравіч: «Кто-то нарвался на хищника покрупнее, чем сам, и с более острыми зубами? Обращение, репосты, посмотрите, как нам плохо. А обратись к вам простой человек за помощью, даже слушать не стала бы».