Жена владельца сети магазинов «Радуга» сообщила о рейдерском захвате бизнеса

В полдень 1 апреля Наталья Заяц выступила с обращением к жителям Солигорска, в котором сообщила, что в данный момент происходит рейдерский захват бизнеса её мужа Андрея Зайца. Он является одним из владельцев сети магазинов и ресторанов (в том числе и в Слуцке).

Как пишет «Лидер-пресс», сейчас в офис «Радуга-Свет» в Солигорске никого не впускают, там работают милиционеры: «Андрей Заяц от комментариев пока отказался. Вышедший капитан (на фото) сказал, что случился конфликт людей с людьми».

По информации «Кур'ера», Наталья Заяц обратилась в местный РОВД снимать побои, утром её не пускали в офис.

Возле офиса начали собираться жители Солигорска.

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Как сообщила Наталья Заяц на видео, своё обращение она записала ещё 29 марта — на случай неблагоприятного развития событий.

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Стенограмма обращения Натальи Заяц:

«Внимание, хочу сделать экстренное заявление /…/ для СМИ, прокуратуры, органов правопорядка и Интерпола. /…/

Не спав двое суток, мы с мужем нашли лишь такое решение. Сегодня, 29 марта 2020 года, я, Заяц Наталья Анатольевна, сообщаю: если вы смотрите это видео, то, вероятно, меня и моей семьи уже нет.

Начиная с первых чисел марта нам стали поступать угрозы от Д., основателя УЧП *** г. Минска. Суть угроз состояла в следующем.

Мой муж, Заяц Андрей Михайлович, основатель ООО «Радуга-Свет», владелец сети супермаркетов в восьми городах Беларуси, кондитерской фабрики «Белая Русь» и сети кафе, был поставлен перед фактом, что должен подписать документы на владение всем имуществом и бизнесом в пользу дочери Д., проживающей в Испании и являющейся ширмой для деятельности её отца Д.

Нам было предложено в трёхдневный срок, начиная с 27 марта, переоформить все документы на фирму и имущество, собрать чемоданы, забрать детей и, дословно цитирую, «свалить из страны», если не хотим физического устранения. При этом было заявлено о неограниченных возможностях и связях в государственных и правоохранительных органах Д. /…/.

Хочу заявить, что мы приняли следующее решение: из страны мы не уезжаем, бумаги не подписываем.

Если в СМИ будет объявлено о несчастном случае с участием нашей семьи или о гибели от коронавируса, не верьте. Во всём виноват один-единственный человек — вдохновитель и исполнитель рейдерского захвата Д.

P. S. Для его дочерей и внуков. Ребята, более беспринципного и подлого человека, чем ваш отец и дед, найти трудно.

Ко всем остальным неравнодушным людям большая просьба сделать как можно больше репостов в разные соцсети: и для русскоязычной аудитории, и для Испании. Так как Д. проживает в двух странах — в Беларуси и Испании.

Надеюсь, увидев это видео, люди перестанут подавать ему руку. На прощание в следующем видео, пожалуй, выложу список людей, помогавших воплотить его замысел…«

В офисе компании «Радуга-Свет» прошли переговоры между Андреем Зайцем, владельцем ООО «Торговый дом «Радуга-Свет», и Владимиром Делендиком, гендиректором УЧП «Дарида». На них присутствовали журналисты. Фрагмент переговоров заснял телеканал СТК, опубликовал «Твой Солигорск». Вот его расшифровка.

Заяц: Чтобы вернуть… можно я ещё раз… Чтобы вернуть деньги, от вас надо просто подписание собрания учредителей, что вы согласны на продажу объектов.

Делендик: Когда ты мне дашь гарантии… Ты можешь какие дать?

Заяц: Ну, я могу заключать договор с компанией о продаже объектов?

Делендик: Конечно, но…

Заяц: Я могу заключать договор банковского кредита, вы будете подписывать?

Делендик: Ну, ты мне положишь на стол, ещё раз повторяю, положишь, что в случае неудачного чего-то эти объекты (неразборчиво).

Женщина: Если вы не забираете своё заявление, а вы хотите… согласно вашего же устава датой выхода участника из общества считается дата подачи заявления. Заявление написано сегодня, 1 апреля.

Делендик: Неразборчиво.

Женщина: А так чего вы тогда переживаете? От вас просто нужно подписывать протоколы…

Делендик: Я не буду.

Женщина: Так, а вы согласно законодательству…

Делендик (кричит): Я сказал, я не буду согласно законодательству и не выжимайте из меня! А иначе всё равно…

Видео обрывается.

Эмоции кипят вокруг большой суммы денег

Onliner пообщался с разными сторонами конфликта, знакомыми обеих сторон и выяснил, что эмоции кипят вокруг большой суммы денег.

Больше года назад Владимир Делендик вошёл инвестором в «Радуга-Свет». Бизнесмен вложил деньги, рассчитывая на возвращение с прибылью. Зачем Андрею Зайцу понадобились инвестиции со стороны? Источники Onliner говорят, активно масштабируясь, солигорская компания не справилась со скоростью.

Очевидно, что Делендик столкнулся с проблемами, пытаясь забрать свои деньги. В качестве гарантии возврата суммы сегодня все стали смотреть на компанию. По информации Onliner, пакет «Радуги» Делендика сейчас с запасом превышает контрольный.

В ТЕМУ. «Кто-то нарвался на хищника покрупнее, чем сам, и с более острыми зубами?» Что говорят солигорчане о ситуации с «Радугой»

Обновлено в 15.44.