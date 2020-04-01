«Кур'ер» свободен от манипуляций и пропаганды. Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ Беларуси

Проект белорусского «Пресс-клуба» Media IQ опубликовал результаты мониторинга региональных СМИ за февраль.

Лучшими по соблюдению стандартов журналистики в новостях стали «Могилёвские ведомости». «Інфа-Кур'ер» (сайт газеты — kurjer.info) — на 5-м месте. Также «Інфа-Кур'ер», «Вечерний Бобруйск» и Hrodna. life в феврале были свободными от манипуляций и пропаганды.

Что и как мониторили

Media IQ мониторит десять региональных онлайн-изданий: «Вечерний Бобруйск», «Сильные новости», «Вечерний Брест», Intex-press, «Рэгіянальная газета», «Медиа-Полесье», Hrodna. life, «Витебские вести», «Могилёвские ведомости» и «Інфа-Кур'ер».

Каждый будний день у каждого медиа мониторятся по три общественно значимые новости. Этот блок отслеживает соблюдение пяти стандартов (достоверность, точность, отделение мнений от фактов, баланс мнений, полнота информации) и фиксирует пропаганду и манипуляции в исследуемых новостях.

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Обзор результатов

Самый высокий средний балл по результатам мониторинга в феврале у «Могилёвских ведомостей» — 4,82. За ними идёт Intex-press — 4,70, Hrodna. life — 4,68 и «Рэгіянальная газета» — 4,67.

Наименьшие баллы по результатам мониторинга у «Сильных новостей» (4,14), «Витебских вестей» (4,25) и «Вечернего Бреста» (4,28).

Лидерами по пропаганде среди региональных СМИ стали «Сильные новости» (пропаганда и манипуляции были в 17% исследуемых заметок) и «Витебские вести» (в 14%). Полностью свободными от манипуляции и пропаганды в феврале были «Інфа-Кур'ер», «Вечерний Бобруйск» и Hrodna.life.

Сайт газеты «Інфа-Кур'ер» также стал изданием, в публикациях которого полностью соблюдён стандарт «Точность новостей». СПРАВКА. Стандарт «Точность новостей». Информация должна соответствовать действительности, известной журналисту на момент публикации, цитирование источника должно быть точным, социологические данные — прозрачными, заголовки — соответствующими содержанию материала.

Маркеры нарушений:

фейковые факты; в сочетании с настоящими (полуправда); в том числе в заголовках;

фейковые мнения (источник этого не говорил; цитирование в заголовках, искажающее смысл высказывания);

фейковая социология (ссылки на абстрактные «мнение общества», «большинство» и т. п. ; ссылки на исследования без источника и информации о нём; вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл; vox pop выдаётся за мнение всего общества);

; ссылки на исследования без источника и информации о нём; вырванные из контекста данные, искажающие начальный смысл; vox pop выдаётся за мнение всего общества); слова одного эксперта выдаются за мнение экспертного сообщества;

некорректное использование терминов (например, «арест» вместо «задержание»);

визуализация новости при помощи видео/фото, которые не связаны с новостью, без указания на источник/место/время съёмки (если это может ввести аудиторию

в заблуждение).