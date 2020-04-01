«Посещаемость просела на 90%». Как заведения общепита в Слуцке переживают пандемию

Во время пандемии коронавируса малый бизнес в сфере общественного питания оказался под угрозой: посетителей стало значительно меньше, ведь людей просят избегать мест массового скопления и не посещать мероприятия. Как заведения Слуцка переживают непростые времена и что предпринимают, читайте в обзоре «Кур'ера».

Развлекательный комплекс «Сорренто»: ежедневно с 12 до 24 часов

Анжелика Шиманович, владелица заведения, говорит, что, помимо сложившейся ситуации с пандемией, на общепит влияет ещё и сезонность. Сейчас на цифрах сказывается и низкий сезон, и коронавирус.

— Раньше в апреле всегда было мало людей, но сейчас всё стало ещё хуже. Несмотря на низкую посещаемость, мы продолжаем работать. Приняли все необходимые меры: обрабатываем все поверхности, дверные ручки, инвентарь, рассаживаем людей поодаль. Позаботились и о персонале, и о посетителях.

Пришлось сократить рабочее время — временно заведение работает до 24 часов. С апреля будем предлагать сотрудникам брать трудовые отпуска. Что будет дальше — не загадываем, потому что нет никакой ясности, сколько продлится пандемия.

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По мнению собеседницы, переход работы «на доставку» не спасёт заведения от кризиса.

— Чтобы была прибыль, работать в таком формате нужно в режиме нон-стоп. А если всё усугубится, думаю, люди будут питаться домашней едой, а не активно заказывать еду на дом.

Несмотря на всю критичность ситуации, Анжелика Шиманович смотрит в будущее с оптимизмом.

— Конечно, страшно сидеть на пороховой бочке. С другой стороны, сейчас весь мир несёт убытки. И мы к ним тоже готовы. Главное, чтобы все были здоровы. Мы просто хотим переждать это время и вернуться к прежней жизни.

Сеть кофеен «ПРО КОФЕ»: ежедневно с 9 до 23 часов

Артём Борисовец, владелец сети кофеен, отмечает, что количество посетителей снизилось и у них, но ситуация пока не критическая. Хотя он не исключает, что рано или поздно придётся уйти на каникулы.

— Что касается дезинфекции, мы выполняем все рекомендации. Каких-то кардинальных изменений в работе пока нет. Будем действовать по обстановке. Но уже сейчас рассматриваем разные варианты, как поддержать бизнес на плаву. Будем пробовать предлагать нашим клиентам что-то новое. Например, доставку на дом вкусных десертов, качественных зёрен по выгодной цене.

Артём добавляет, что в это непростое время переживания есть у всех: и у владельцев заведений, и у их сотрудников.

— Несмотря ни на что, ни сокращать штат, ни закрывать заведения не планируем. Я думаю, что всё у нас будет хорошо.

Ресторан «Заря»: в выходные дни — до 24 часов

Тамара Тарасенко, заведующая рестораном, говорит, что пандемия не повлияла на их посещаемость. При этом в заведении учли все рекомендации: скорректировали график работы, расставили столы на 1,5 метра друг от друга, разместили дозаторы с антисептиками.

— В будние дни, как и прежде, у нас востребовано обеденное меню. В выходные дни проходят мероприятия. Может, и меньше, но думаю, что это больше связано с постом, нежели с пандемией. Апрель всегда был напряжённым месяцем, — считает заведующая.

Она добавила, что временно ресторан в пятницу и субботу работает до 24 часов.

Кафе «Завалинка»: ежедневно с 12 до 24 часов

В кафе «Завалинка» говорят, что посещаемость уменьшилась на 90%.

— Людей нет нигде. Это правда. И так у большинства. Усугубляется ситуация и тем, что практически все отказались от запланированных банкетов на апрель. Работа «на доставку» не спасает. Нужно быть объективными: в Слуцке нет таких зарплат, чтобы можно было позволить себе регулярно заказывать готовую еду на дом, — отметили в заведении.

Лаунж-бар «Мята»: закрылись на неопределённый срок

Из-за ограничения кальян-сервиса лаунж-бар «Мята» в Слуцке вовсе приостановил работу. В заведении подавали и закуски с напитками, но основная услуга бара была всё-таки продажа кальянов.

— В связи с экономической нецелесообразностью работы владелец принял решение временно закрыть заведение. Мы вновь откроемся, когда ситуация стабилизируется, но точные сроки неизвестны, — ответила Виктория Завиновская, администратор лаунж-бара «Мята» в Слуцке.

Пиццерия Pizza Smilе: ежедневно с 11 до 23 часов

В связи с пандемией в пиццерии отменили все массовые мероприятия: караоке-вечера, день семьи и другие. Также пришлось сократить время работы — до 23 часов.

— Пока мы держимся на плаву. Сейчас изучаем, насколько растёт спрос заказов «на доставку» и на какие именно блюда. Как будут развиваться события, никто не знает. Если будет спрос работы «на доставку», значит, усилим это направление. Но нельзя исключать в том числе и карантин, — ответили в администрации заведения.

Клуб Parking: ушли на каникулы

Евгений Романов, владелец клуба, считает, что на первое место в этой ситуации надо ставить не деньги, а здоровье людей. Именно поэтому клуб временно не работает.

— Мы ушли на каникулы на неопределённый срок. Вернёмся к работе, когда всё станет на свои места, — говорит собеседник. — Закрылись мы не из-за низкой посещаемости. С этим всё было в порядке. Просто наша аудитория — молодёжь, которая, на мой взгляд, более легкомысленно относится ко всей ситуации с коронавирусом. Я же всё-таки ответственен за здоровье своих сотрудников и посетителей.

Евгений отмечает, что сотрудники восприняли эту новость с грустью, но с пониманием.

— Клуб работал по пятницам и субботам. Для большинства сотрудников это была дополнительная работа с отличным заработком. Также я понимаю, что финансовые потери будут и у меня. Но лучше потерять деньги, чем ждать, пока кто-то из сотрудников или гостей заболеет.

Кафе «Вояж»: с 7 до 24 часов, в ночное время не работает

Круглосуточное кафе «Вояж» временно работает до 24 часов. Сотрудники заведения отмечают, что количество посетителей сегодня «как и у всех». Ситуация критическая.

— Отток посетителей ощутим. Сами подумайте, нашими клиентами были водители маршруток, грузового транспорта. Сейчас практически никого нет. Также клиенты стали отказываться от банкетов на выходные, — рассказывают сотрудники. — Пока руководство ничего не говорило, как будем работать дальше. Но каждый день все на иголках, потому что неизвестность пугает.