Смарт-часы Amazfit GTS можно приобрести в МТС

В салонах МТС стартовали продажи смарт-часов Amazfit GTS. Выбирайте один из нескольких цветов корпуса и силиконового браслета — от черного и серого до розового, синего и красного.

Смарт-часы Amazfit GTS — это до 14 дней в режиме работы и 46 дней в режиме ожидания, 25 часов активной работы GPS, поддержка Bluetooth 5.0, AMOLED-дисплей с высоким разрешением, 12 спортивных режимов, управление музыкальным плеером и без доступа к телефону.

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Наличие фирменного приложения Amazfit Watch на Android и iOS позволит постоянно отслеживать индивидуальную активность. Часы имеют 12 предустановленных спортивных режимов для сбора данных, включая плавание (выдерживают погружение на глубину до 50 м и давление до 5 ATM).

Приобретайте современные смарт-часы Amazfit GTS в салонах МТС всего за 369 рублей. Оформляйте рассрочку сроком на 1 год с ежемесячным платежом 33,54 рубля или на 2 года за 16,04 рубля в месяц.

СООО «Мобильные ТелеСистемы». УНП 800 013 732