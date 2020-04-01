Сотрудники Копыльской райбольницы, которых отправили на карантин, всё равно работают

С 31 марта некоторых медиков Копыльской центральной районной больницы, которые контактировали с больными коронавирусом, поместили на карантин по месту работы. И они продолжают работать.

«У них есть холодильники, телевизоры, привезены книжки в библиотеку, журналы для них есть. Созданы достойные условия для времяпрепровождения, чтобы они смогли после рабочей смены принять душ, отдохнуть, поспать, покушать. Они продолжают работать, просто не покидают территорию больницы. Их всех протестировали, взяты анализы», — рассказал TUT. BY Сергей Пилищик, председатель местного райисполкома.

Напомним, накануне несколько жителей деревни Докторовичи Копыльского района доставлены в больницы Копыля и Минска с воспалением лёгких и подозрением на коронавирус. «Кур'ер» связался с жительницей деревни Докторовичи. Что у них там сейчас происходит, можно прочитать здесь.

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