Во вторник, 31 марта, в одной из 9-этажек в районе магазина «Северный» (микрорайон «Чехова») медработники на «скорой» в противовирусной экипировке забрали на носилках мужчину. Об этом «Кур'еру» сообщили читатели. В эпидемиологическом отделе подтвердили информацию — им действительно поступил вызов в отношении человека с подозрением на острое проявление симптомов коронавируса, и он был госпитализирован.

«К нам поступил звонок от обеспокоенных родственников 55-летнего мужчины. Он жил в квартире один и уже неделю как самоизолировался, избегая контактов с внешним миром. Родным и близким пациент заявил, что заболел коронавирусом, но способен излечиться самостоятельно», — пояснил «Кур'еру» Валентин Лесков, начальник эпидемиологического отдела.

Но, как оказалось, у мужчины нет ни коронавируса, ни какого-либо иного вирусного заболевания. Все эти дни он непробудно пил, искренне считая, что у него коронавирус, а спиртное ему поможет. Запасов спиртного, судя по словам работников «скорой», ему бы хватило на «лечение» всего подъезда в течение месяца.

«Я лечился по рецепту, который мне посоветовали авторитетные люди», — пояснил медработникам случчанин А. Л. Спиртное он пил в определённой дозировке и со строго выдержанной периодичностью. 55-летний мужчина работает на одном из предприятий Слуцка, однако у него сейчас отпуск.

Реклама

«Пациент помещён в больницу, его лечат не от коронавируса, а от острого похмельного синдрома — мужчина лежит под капельницами. Он не кашляет, насморка нет, температуры нет, лёгкие чистые — мужчина никогда не курил, только пил. Через пару дней поправится, и его отправят домой», — пояснили «Кур'еру» в ЦРБ.

Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.