Изменяет муж, не могу забеременеть, куплю козу… О чём пишут в соцсетях Любани и Старых Дорог во время пандемии

В то время, как белорусские паблики, в том числе в Слуцке, ежедневно описывают, как развивается ситуация с коронавирусом, какие меры принимаются для предотвращения его распространения, соцсети Старых Дорог и Любани увлекают совсем другие вещи.

«Кур'ер» посмотрел, какая информация размещалась в самых читаемых местных группах во «ВКонтакте» и группах госСМИ в соседних со Слуцким районах за последние пять дней.

«Подслушано Любань/Сельцо»

В этой группе 9394 участника.

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«Что лучше подарить на день рождения ребёнку (пять лет) в районе тысячи рублей? Посоветуйте что-нибудь оригинальное и интересное».

«Не знала, что буду писать такое и просить помощи в интернете. Смогли бы вы простить измену? Недавно узнала об измене мужа: зашла в телефон, все факты в переписке. Молит о прощении, стоит на коленях. Я уехала к родителям, но позволяю приезжать к дочери (4 года). Плохо без него, но простить я не знаю как, что делать? Постоянно плачу, начинается жуткая депрессия».

«Куплю козу дойную до 4-х лет, кур-несушек, желательно годовалых, после линьки, но более молодые варианты тоже рассмотрю».

«Не могу забеременеть. С мужем уже 3 года. Проходили врачей, сдавали анализы. Сказали, что всё хорошо и, скорее всего, дело в моей голове, что нужно отпускать ситуацию. Я, правда, очень пытаюсь, но не могу. От этого ссоры с мужем, дома атмосфера порой хоть вешайся, хотя он меня поддерживает всегда. Я уже не знаю, что делать. Боюсь, что не смогу забеременеть».

«В браке с декабря, хотя вместе больше 5-ти лет. Замуж звал давно, но я боялась, хоть люблю его. До меня он девушек менял как перчатки, думала, вдруг я попаду в ряд этих дам. Неделю назад узнала, что он изменяет: подруга видела его с кем-то. Я залезла в телефон, и всё подтвердилось. Ему не говорила ещё, не знаю, как быть. Люблю его, но и „терпилой“ быть не хочу. Боюсь, если прощу, будет и дальше бегать. Как поступить, не знаю».

«Что подарить парню на ДР? Расскажите, кто что дарит?».

Только 28 марта подписчик Виктор Петров озадачился вопросами о коронавирусе: «Добрый вечер, любанцы! Кто знает, как у нас обстоят дела с каронавирусом? Что говорит администрация? Есть ли у нас заболевшие? После 65 лет сказали сидеть дома, а кто принесёт продукты, лекарство? Как быть?»

Районная газета «Голас Любаншчыны»

В этой группе 5098 подписчиков.

• «Управлял мотоблоком подшофе — в ГАИ Любанского РОВД рассказали о нарушениях, выявленных на территории нашего района на минувших выходных».

• «Фоторепортаж: 28 марта массовый трудовой десант создавал лесные культуры на территории Осовецкого лесничества».

• «25 марта в деревне Чабусы при сжигании сухой растительности погиб мужчина 1961 года рождения».

• «Любанчане заняли 2-е место в зональном этапе IX республиканского чемпионата по игре КВН среди школьников».

Один из материалов — памятка «Как справиться со стрессом во время вспышки коронавируса?». И ссылка на газету «Шахцёр» — «Минздрав Израиля объясняет: так заражаются коронавирусом».

В этой группе 7659 подписчиков.

«Кто знает, что за два самолёта летали над нашим городом?»

«SOS! Ищу девушку, вчера вечером была на „Евроопте“, ходит с детской тележкой. Отзовись, очень понравилась».

«Кто хочет подработать (колоть, пилить дрова, складывать), ставим „+“, отпишу».

«Может, кто-то делает лавочки обычные, как у бабушек возле домов стоят? И сколько это стоить будет? Своего материала нет».

«Добрый вечер. Кто может укоротить штаны в военном городке?».

«Где в STD можно позаниматься — побить грушу? Главное, чтобы груша была».

«Кто-нибудь покупал у нас в городе бутсы? Если да, то где? И прошу проверенную инфу! А то один раз спросил, сказали, сходил туда — не было».

А о каронавирусе — ни слова.

Районная газета «Новости Стародорожчины»

В этой группе 1817 подписчиков.

«Как работает „Формэль“? Рассказала и показала начальник местного производственного участка».

«Ура, каникулы! Школьников ждёт неделя отдыха».

«Два года назад бук был завезён только в один лесхоз области — наш. Он во многом схож с дубом: живёт несколько сотен лет. Использовать бук в производстве можно не раньше чем через 100 лет. Это очень ценная древесина: из неё делают мебель, паркет, музыкальные инструменты».

«Квартира горела в Старых Дорогах — пожарные спасли 86-летнего хозяина».

«27 марта детская библиотека для ребят 4 класса СШ № 1 в рамках „Недели детской книги“ провела литературный круиз „Путешествие по книжному миру“. Во время мероприятия дети приняли активное участие в отгадывании загадок, узнавая литературных персонажей, названия сказок и их авторов».

Только одна публикация была посвящена теме, связанной с коронавирусом — «Напоминаем, что одиноким пожилым людям и инвалидам теперь необязательно выходить из дома за лекарствами и продуктами: их доставят на дом работники социальной службы. Услугой можно воспользоваться, просто позвонив на «горячую линию».