Назначен директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Кто он

Алесь Достанко
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Однако в головной организации предприятия — концерне «Белпищесахпром» — не назвали имя директора, пояснив:

«Приказ о назначении был подписан 30 марта, в тот же день, когда был назначен и директор Городейского сахкомбината (Игорь Макар, бывший первый зампред Минского облисполкома — прим. ред.). Новый директор вашего сахарного комбината прибудет в Слуцк 3 апреля, где его и познакомят с коллективом. Вот тогда его имя вы и узнаете. Простите, имя ещё рано называть, так как соблюдены ещё не все процедуры», — сказал «Кур'еру» Василий Павлюченко, заместитель концерна «Белпищесахпром».

По информации «Кур'ера», новый директор сахарного завода — грамотный управленец и тоже ранее был чиновником Миноблисполкома. По другой версии — бывший мэр одного из успешных городов столичного региона.

Назначен директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Кто он
Игорь Макар, бывший первый зампред Миноблисполкома, 30 марта назначен директором Городейского сахарного комбината. Фото: www. minsk-region.gov.by
Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Он есть, но его нет.

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1 апреля 2020 11:06