Назначен директор Слуцкого сахарорафинадного комбината. Кто он

Однако в головной организации предприятия — концерне «Белпищесахпром» — не назвали имя директора, пояснив:

«Приказ о назначении был подписан 30 марта, в тот же день, когда был назначен и директор Городейского сахкомбината (Игорь Макар, бывший первый зампред Минского облисполкома — прим. ред.). Новый директор вашего сахарного комбината прибудет в Слуцк 3 апреля, где его и познакомят с коллективом. Вот тогда его имя вы и узнаете. Простите, имя ещё рано называть, так как соблюдены ещё не все процедуры», — сказал «Кур'еру» Василий Павлюченко, заместитель концерна «Белпищесахпром».

По информации «Кур'ера», новый директор сахарного завода — грамотный управленец и тоже ранее был чиновником Миноблисполкома. По другой версии — бывший мэр одного из успешных городов столичного региона. Эта публикация является первоапрельским розыгрышем.