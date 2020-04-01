Коронавирус… Как можно себя вести в сложной ситуации и как можно нажиться на ней

Вот два действия во время пандемии. У народа общее горе, и как по-разному ведут себя люди. Одни жертвуют, а другие ловят момент нажиться. За почти 100 рублей расскажут, как проводить дезинфекцию… Конечно, если бы был хотя бы грамм совести, то могли бы разработать плакат, листовку, методичку и разослать, разместить у себя на сайте. Но это же без платы!.. А хочется урвать…

Вот первое:

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А второе — в прикреплённом файле, который рассылают всем.

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